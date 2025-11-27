Dua Lipa es una de las cantantes más conocidas del género pop que ha logrado generar gran impacto a nivel mundial; sus canciones son de las más escuchadas y es una de las artistas que tiene una amplia comunidad, pues en su perfil de Instagram cuenta con más de 88 millones de seguidores.

La también modelo ha tenido una destacable trayectoria profesional, y este año ha sorprendido con su gira Radical Optimism Tour, pues ha recorrido varias partes de Europa y Latinoamérica, y su siguiente show será en Bogotá.

Sin embargo, antes de su esperada presentación, fue vista en diferentes lugares de la capital, como cenando con su prometido, dando una vuelta por el centro y visitando el Museo Banco de la República.

Los videos se hicieron virales y han generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, quienes aprovecharon en la publicación del museo para expresar su emoción por verla nuevamente en el país después de tres años.

“¡Hermosa! Mañana cantaremos con ella”; “Dejen esa obra de arte en el museo”; “La única que va a ver galerías de arte en tacones”; “Una diosa”; “Preciosa”; “¡Qué belleza!”; “El verdadero ‘arte viendo arte’”; “Te quiero mucho, Dua”; “Se ve muy hermosa con su pareja”; “Bienvenida a Bogotá”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, muchos usuarios manifestaron que se le debería respetar la privacidad a la artista y permitirle conocer sin necesidad de estar tomando fotografías: “Ellos son gente normal, dejémoslos apreciar nuestro patrimonio sin acosarlos”.

Dua lipa caminando por el centro de Bogotá, video a quien corresponda jaj pic.twitter.com/VqJMnrvbuj — Yo te vi Campeón ★ 10 (@Cdaniel_Crespo) November 27, 2025

¿Cuándo es el concierto de Dua Lipa en Bogotá?

Su segunda presentación en la capital será este viernes 28 de noviembre en el estadio El Campín y se espera que sea un espectáculo cargado de mucha energía y alineado a la estética que maneja actualmente.

Según la Alcaldía de Bogotá, se dará apertura de puertas a las 4 p. m., pero el concierto iniciará a las 7 p. m.; se dice que algunas de las canciones que harán parte de su repertorio son: New Rules, Don’t Start Now, Levitating, These Walls, Hallucinate, Falling Forever, e incluso habrá una que será sorpresa.