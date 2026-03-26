“Es un poco ingrata”: Waldo Urrego se despacha contra la televisión colombiana a sus 80 años

A sus 80 años de edad y con más de seis décadas dedicadas a las artes escénicas, el actor colombiano Waldo Urrego continúa siendo un referente de disciplina y talento. Sin embargo, en una reciente entrevista, el intérprete no solo compartió detalles sobre su presente laboral, sino que aprovechó para poner sobre la mesa una problemática recurrente en el gremio: el desplazamiento de los actores de la tercera edad en las producciones nacionales.

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Con la franqueza que le caracteriza, Urrego calificó como “ingrata” la dinámica actual de la televisión y el teatro en relación con quienes dedicaron su vida a construir la identidad cultural del país.

Waldo Urrego es, para muchos, un rostro imprescindible en la historia de la pantalla chica en Colombia. Durante la charla, el actor reflexionó sobre lo que significa haber alcanzado 65 años de trayectoria ininterrumpida. A diferencia de otros colegas que han optado por el retiro o que han sido relegados por falta de oportunidades, Urrego asegura que su secreto ha sido el movimiento constante.

“Me considero afortunado, soy inmensamente feliz con eso. Tengo 65 años de estar en el escenario, frente a las cámaras”, afirmó el actor, subrayando que su balance general es “muy positivo” a pesar de los altibajos lógicos de la profesión.

A pesar de su optimismo personal, Urrego no evadió la realidad que enfrentan muchos de sus colegas. Según sus declaraciones, existe una barrera invisible que dificulta que los actores veteranos sigan ocupando el lugar que merecen en las parrillas de programación actuales.

“La producción en Colombia tanto en teatro como en televisión es un poco ingrata con los adultos mayores”, sentenció. El actor aclaró que, si bien él se mantiene activo gracias a su gestión personal y a que “se mueve mucho”, no todos los profesionales de su generación cuentan con las mismas facilidades o la misma suerte.

Esta crítica no es nueva en el sector. En años recientes, diversos gremios de actores han abogado por leyes y políticas que protejan el patrimonio artístico representado por los actores mayores, quienes a menudo enfrentan periodos de inactividad prolongada debido a guiones que priorizan perfiles jóvenes.

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Lejos de la imagen de un actor en el ocaso, Waldo Urrego reveló que su agenda para el año 2026 está llena de compromisos. Entre sus proyectos inmediatos se encuentran:

Una nueva temporada de la obra “La Culebra” .

. Su espectáculo personal titulado “El rabo entre las piernas” .

. Una incursión en el mundo del ilusionismo como mago , montando un show especializado.

, montando un show especializado. La participación en una producción cinematográfica programada para el mes de mayo.

Respecto a su estado de salud, el actor envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. Admitió que, como es natural a los 80 años, existen ciertos “achaques” normales de la edad, pero enfatizó que su vitalidad y ganas de trabajar permanecen intactas. “Sigo con impulso, siempre mirando al futuro, siempre mirando adelante hasta donde pueda”, concluyó.