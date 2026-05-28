Apareció exnovia de Francisco Bolívar tras alarmante situación del actor y dejó inesperado mensaje: “No me metan ahí”

Desde el pasado 21 de mayo, seguidores, amigos y personas cercanas a Francisco Bolívar han permanecido pendientes de cualquier novedad relacionada con su bienestar. La preocupación comenzó luego de que el actor dejara de aparecer inesperadamente en las grabaciones, situación que despertó dudas dentro de su entorno profesional y entre los fanáticos de la producción.

Él es Francisco Bolívar, actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que causa preocupación; es sobrino de Gustavo Bolívar

El único que se había pronunciado públicamente sobre el tema ha sido fue Fabián Ríos, compañero y amigo del artista. A través de un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Facebook, el actor pidió a sus seguidores enviar oraciones y mensajes positivos para Bolívar, esperando que pueda superar este difícil momento y retomar pronto sus actividades habituales.

Sin embargo, según información revelada por Revista Vea, el intérprete estaría atravesando una compleja situación emocional relacionada con una fuerte depresión que enfrentó hace más de quince años, después de una ruptura sentimental que habría impactado profundamente su vida personal.

Aunque en apariencia el actor logró salir adelante con el paso del tiempo y encontró en el ejercicio físico una motivación importante para reconstruir su bienestar, las recientes versiones volvieron a generar preocupación entre quienes siguen de cerca su carrera.

De acuerdo con lo que quedó registrado en redes sociales, Francisco Bolívar reapareció recientemente tras varios días alejado de su perfil digital. Su regreso estuvo acompañado de un recuerdo relacionado con Sin senos sí hay paraíso, producción que marcó una etapa significativa en su trayectoria artística. El actor compartió su emoción al recordar este proyecto, dejando ver el cariño que aún conserva por el personaje y por aquella experiencia en televisión.

No obstante, las miradas de los curiosos se posaron en una publicación que realizó la exnovia del artista, quien decidió pronunciarse al respecto.

Exnovia de Francisco Bolívar se pronunció antes rumores

Según reseñó una cuenta de Instagram, Carolina Manrique apareció tras la ola de rumores que la involucraban, dejando claridad sobre la situación.

La mujer, que estuvo con el artista, fue clara sobre que esta ruptura se dio hace 14 años, por lo que pedían que no la metieran ahí en las noticias sobre su salud mental.

“Bueno, muchachos, soy yo. Terminé con él hace 14 años jajaja no me metan ahí”, escribió en el comentario.

Varias personas reaccionaron ante este mensaje, dejando opiniones divididas en el post.

Por el momento, Francisco Bolívar no ha tocado el tema directamente, dejando en el aire los detalles de su situación personal.