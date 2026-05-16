Qué fue de la vida de Freddy Flórez, de ‘Oki Doki’; salió de Colombia y dio giro radical a su vida: “Sabía que no iba a ser fácil”

Freddy López es recordado por ser un talentoso actor colombiano, que marcó a toda una generación con su trabajo en Oki Doki, producción en la que compartió con Chichila Navia, Carolina Cuervo y Verónica Orozco. Su versatilidad le permitió construir el personaje de Piojo, que destacaba por sus ocurrencias y humor.

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Pese a que muchos tienen en mente ese papel divertido, la realidad es que el artista le dio un giro a su vida, alejándose de la televisión y mudándose fuera de su país. Desde hace una década abandonó su tierra, probando suerte en Estados Unidos, donde construyó una etapa distinta a nivel personal y profesional.

Recientemente, Freddy López concedió una charla a la revista Vea, donde habló de su presente, siendo claro sobre la trayectoria que construyó con trabajos en Las Juanas, La Pola, Rafael Orozco, ídolo, La Playita, entre otros.

“Mucha gente me recuerda por el personaje de Piojo, ha sido impresionante. Este ha sido uno de los personajes más importantes y que más han marcado a las personas que han visto mi trabajo. Oki Doki dejó una hermandad; yo veo a mis colegas como mis hermanos, les tengo un cariño especial porque todo lo hacíamos juntos, y eso ha marcado mi vida“, dijo a El Espectador.

Aunque su carrera se proyectaba de manera ‘jugosa’ en Colombia, el artista decidió dar un paso al frente e inclinarse por otros escenarios internacionales, hablando con su mánager para probar suerte en Estados Unidos y darse a conocer de una forma única.

“Vine con una visa de trabajo a hacer un proyecto con Venevisión. Después se me venció la visa, entonces pensé en renovarla, pero la abogada me dijo que pidiera residencia. Me sale, afortunadamente, entonces decido quedarme por un tiempo. También me sale una novela en Telemundo que fue como en 2015, que era ‘Bajo el mismo cielo’. Ahí arrancó esa conexión con Telemundo, porque después hice varias novelas con ellos”, apuntó.

“Cuando llegué a este país, yo no había hecho nada para Telemundo ni para Univisión, entonces mi mánager me decía que no era fácil, que tenía que entrar a competir con los mexicanos, que son los que más contratan aquí. Sabía que no iba a ser fácil, entonces realmente me tocó meterle mucho; como siempre, mi Dios me ha ayudado”, agregó.

En 2015 su suerte cambió y brilló en la actuación con Telemundo, luego de lograr un papel en Bajo el mismo cielo, donde cautivó con su talento, abriéndose camino a la versión americana de Yo soy Betty, la fea.

En el ámbito personal, Flórez vivió una dolorosa ruptura antes de irse, por lo que viajó con ese sinsabor amoroso. Allí se dio la oportunidad de conocer a alguien, con quien ya lleva varios años de matrimonio.

“Yo me había separado, me vine aquí como medio entusado, aquí tuve la oportunidad de conocer a una mujer muy especial, nos hicimos novios y a los dos años nos casamos y ya con ella tengo cinco niños, más las dos niñas que tengo en Colombia; ahora tengo siete hijos, así es como la vida me ha cambiado”, afirmó.