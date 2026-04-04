La televisión colombiana ha sido escenario para que cientos de artistas se den a conocer con su talento, brillando en diversas producciones y relatos. Cada uno le pone su toque especial, logrando cautivar al público nacional, que sigue recordando su trabajo a pesar de que el tiempo pase.

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Este fue el caso de Armando Gutiérrez, reconocido actor, quien marcó huella en la memoria de miles de personas con su rol de villano en las famosas telenovelas de los años 70 y 80. Su talento lo ubicó como rostro de títulos como Caballo viejo, El segundo enemigo, En cuerpo ajeno y Los cuervos.

La celebridad conquistó a los espectadores con diversos personajes, llegando a compartir con actrices como Celmira Luzardo, Consuelo Luzardo, Cristina Penagos, María Cecilia Botero, Teresa Gutiérrez, entre otras. Su paso por estos medios lo integró a más de 40 producciones, las cuales siguen vivas en los recuerdos de algunos seguidores.

Armando Gutiérrez nació en Bogotá y forjó una carrera en teatro, cine y televisión, emprendiendo un arduo camino desde 1975. Su nombre fue honrado con premios como ‘Orden Simón Bolívar’ en 2007, además de que ganó en los Premios India Catalina por su papel en El Faraón.

Su rol de villano lo llevó a triunfar en los premios TvyNovelas, ganando a mejor actor antagónico en Corazón prohibido. Su trabajo en Los cuervos también lo catapultó, siendo uno de los personajes que más tiene presente el público.

Cabe recordar que el artista estuvo como invitado en Día a día en 2024, reviviendo su trayectoria bajo una celebración que hizo el Canal Caracol. En este espacio habló sobre su historia, contando cómo construyó esta fama con su talento y preparación.

“Empecé en la productora de Caracol con un programa llamado ‘Teatro Popular Caracol’ con María Eugenia Dávila protagonizando una serie de dos capítulos y lo grabamos a color pero salíamos en blanco y negro”, dijo el actor, quien tiene actualmente 67 años.

“Protagonicé unas diez telenovelas y antagonicé otras diez. Empecé en el año 75, ya perdí la cuenta de series, telenovelas, dramatizados y especiales que hice en el país”, agregó, plasmando que una de sus últimas apariciones fue en Enfermeras, del Canal RCN.