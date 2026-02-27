Gente

Así luce Isaac Nessim, expresentador de Noticias Caracol; a esto se dedica actualmente

El presentador cautivó en 1998 con su aparición en el informativo de Caracol Televisión.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de febrero de 2026, 10:52 a. m.
Isaac Nessim, expresentador de Noticias Caracol.
Isaac Nessim, expresentador de Noticias Caracol. Foto: Noticias Caracol

Noticias Caracol se ha consolidado como uno de los espacios informativos más influyentes de la televisión nacional y ha logrado mantener una relación cercana y constante con los televidentes en cada emisión.

A lo largo del tiempo, el noticiero se ha convertido en una vitrina clave para periodistas y presentadores que destacan por su estilo, credibilidad y claridad al abordar los hechos de actualidad.

La manera en la que se narran y analizan las noticias, sumada a la diversidad de secciones, ha permitido que el programa conecte con distintos públicos y se mantenga como una referencia informativa, captando la atención de la audiencia gracias al enfoque y la personalidad de quienes lideran cada segmento.

Muchos recuerdan los inicios de Noticias Caracol, cuando los rostros de aquella época eran María Cristina Uribe e Isaac Nessim, quienes conquistaron al público con su postura, profesionalismo y preparación.

María Lucía Fernández abrió su corazón sobre su primer esposo, padre de sus hijos, y destapó por qué se separaron: “No es fácil”

Tras años desde que hicieron parte del informativo, algunos curiosos posaron sus miradas en el presentador, que luce diferente y dio un pequeño giro a su vida.

¿Qué fue de la vida de Isaac Nessim?

El reconocido presentador de noticias fue blanco de reacciones en 2024, debido a una invitación que le hicieron en Día a día, de Caracol Televisión, donde habló de sus experiencias con Noticias Caracol.

El comunicador detalló cómo fue su primera emisión, relatando ante cámaras una anécdota de ese entonces.

Primero que todo no se había consolidado el edificio de Caracol Televisión y teníamos la expectativa de la inauguración. Estábamos María Lucía Fernández, no estaba la Tata Uribe. Y también estaba Adriana Arboleda en entretenimiento, y en deportes Ricardo Urrego. Les cuento que era visceral, primero que todo no podíamos equivocarnos para nada. Darío Fernando Patiño era el director y todo nos salió bien. Teníamos tantas expectativas que queríamos que nos vieran RCN y otros canales”.

“Nos decía a todos los presentadores: ‘Suelte la lengua’. Y nos miraba desde el balcón con su famoso zapateo”, agregó.

En la actualidad, el expresentador es consultor de imagen pública y conferencista, además de presentador y creador de contenido. Es padre de dos hijos y publica algunas postales en redes sociales sobre su aspecto personal.

Isaac Nessim destaca por su atractivo, su forma de expresarse y la facilidad que tiene ante las cámaras.

Sus inicios fueron en Noti 5, en Cali, y luego en 1998, Yamit Amat lo buscó para ser integrante de Noticias Caracol de las 7:00 p.m. con María Lucía Fernández.

