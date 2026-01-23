La edición matutina de Noticias Caracol generó múltiples reacciones entre los televidentes tras un emotivo momento que se vivió en plena transmisión en vivo. La atmósfera del noticiero cambió por completo cuando el equipo se dispuso a compartir una noticia inesperada, vinculada directamente con una de sus integrantes, lo que despertó nostalgia y sensibilidad entre los presentes y la audiencia.

De acuerdo con lo que quedó registrado, se trató de Tatiana Gordillo, quien se despidió de los televidentes tras 10 años de ser parte del equipo del informativo nacional. La comunicadora entregó unas palabras, diciéndole adiós a su rol como reportera, bajo el nombre de la ‘Biciperiodista’.

La profesional habló ante cámaras, agradeció su paso por el canal y entregó un mensaje a todos aquellos que la apoyaron, cerrando un ciclo este viernes, 23 de enero.

Reconocido presentador de noticias Caracol le dice adiós al canal: ¿Se va para la competencia?

“Quiero aprovechar para despedirme de todos ustedes, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla, por permitir entrar a sus hogares. Hoy es el último día que los acompaño en Noticias Caracol, y con el casco de la biciperiodista en la mano, y con el corazón en la mano también, quiero agradecerles profundamente. Muchísimas gracias por todas estas historias. Gracias a este gran canal, a sus directivos y a mi familia”, dijo.

“Infinitas gracias por hacerlo posible”, agregó, mientras se mostraban imágenes de su trayectoria.

No obstante, la periodista recibió unas palabras de sus compañeros de set, quienes manifestaron lo emotivo que resultaba este momento. Juan Camilo Cortés fue el primero en hablar, agradeciéndole ese toque humano y personal que le imprimió al noticiero.

“Fue grande por su don de humanidad; siempre usted será una guerrera de las calles de Bogotá. Siempre le aprenderé la forma de hacer reportería, la forma en la que me acogió (…) Gracias por tanto, le agradecemos demasiado”, afirmó.

Daniela Pachón, visiblemente nostálgica, también entregó un mensaje en el formato en vivo, asegurando que Tatiana Gordillo dejó una huella con su personalidad y trabajo, logrando construir vínculos significativos.

“Casi 10 años, nos conocimos en las emisiones de fin de semana. Simplemente quiero resumir este sentimiento tan bonito diciéndole: Gracias porque dejó huella como periodista, como biciperiodista, como compañera, y en mi caso, como amiga”, concluyó.