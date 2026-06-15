Lina Tejeiro confirmó el sexo y nombre de su hijo: así lo reveló con tierno detalle de la Selección Colombia

La actriz y empresaria colombiana Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al confirmar el sexo y el nombre de su primer bebé, tras casi dos meses de haber anunciado públicamente su embarazo. A través de sus redes sociales oficiales, la llanera aprovechó la coyuntura deportiva del 14 de junio, en el marco de la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para compartir su proceso de gestación, revelando que espera un varón que llevará por nombre Gael.

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A diferencia de otras celebridades que prefieren realizar las llamadas fiestas de revelación de género, Tejeiro optó por una dinámica enfocada en la sencillez. En su cuenta de Instagram, la actriz publicó un carrusel de fotografías vistiendo la camiseta de la selección Colombia, mientras sostenía una réplica infantil de la indumentaria oficial.

El detalle que captó la atención de los usuarios fue el estampado posterior de la pequeña prenda, la cual llevaba el número 10 y el nombre Gael. Con esta analogía futbolística, la artista simbólicamente asignó al nuevo integrante el dorsal históricamente reservado para los directores de juego en los equipos de fútbol.

“Mamá dice que me llamo Gael. Un niño lleno de amor y ya hago parte de esta hermosa historia; soy el 10 de esta familia y los conoceré en octubre. Nos vemos pronto”, escribió la actriz en la descripción de la publicación, redactada desde la perspectiva de su futuro hijo.

El anuncio despejó las dudas de sus seguidores y confirmó que el nacimiento del menor está previsto para el próximo mes de octubre. La reacción de sus seguidores fue inmediata, acumulando miles de comentarios en los que se destacó, de manera general, la sobriedad del anuncio y la ausencia de excentricidades.

La trayectoria de Lina Tejeiro en la televisión colombiana abarca producciones de alta difusión nacional como Padres e hijos y La ley del corazón, además de su reciente rol como presentadora en el espacio digital El After durante la primera temporada del reality La casa de los famosos Colombia.

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En una reciente entrevista concedida al programa matutino Buen Día Colombia, de la cadena RCN, Tejeiro profundizó en su estado emocional y el desarrollo de su embarazo, asegurando que se encuentra viviendo la experiencia “al 100 %” y asumiendo con tranquilidad cada etapa del proceso. Asimismo, en interacciones directas con su comunidad en redes, abordó con naturalidad las transformaciones físicas de su cuerpo:

“Me veo más cachetona y tengo una papada; este no es mi mejor plano”, comentó de forma abierta con sus seguidores.

A la par de estos cambios estéticos y biológicos, la creadora de contenido y empresaria señaló que la maternidad ha modificado su criterio respecto a la exposición pública, optando por una postura más reservada y selectiva con su entorno familiar. “He aprendido mucho a cuidar lo que para mí es muy valioso”, puntualizó, justificando la distancia que mantuvo previamente con los medios de comunicación y las redes sociales antes de hacer oficiales estas actualizaciones.