Antonella Petro habló de su vida en la Casa de Nariño y reveló cómo fue su realidad: “Es hostil, es frío”

La vida personal del presidente Gustavo Petro volvió a quedar en el centro de la conversación pública luego de que sus hijas Antonella Petro y Sofía Petro hablaran sobre la relación que mantienen con su padre lejos de sus responsabilidades como jefe de Estado.

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En sus declaraciones para diversos espacios, ambas se refirieron a la personalidad de Petro dentro del hogar, así como a la disciplina y exigencia que ha tenido con sus hijos. También contaron cómo han cambiado los vínculos entre los seis hermanos desde que el mandatario asumió la Presidencia de Colombia en agosto de 2022.

Sus testimonios permitieron conocer algunos aspectos de la dinámica familiar del presidente y mostraron cómo la llegada a la Casa de Nariño modificó la convivencia y las relaciones entre los integrantes de la familia, más allá de la exposición pública que implica el cargo.

No obstante, recientemente, Antonella Petro estuvo invitada a Geniales y mayores que yo, donde dialogó con Vanessa de la Torre sobre su experiencia como hija del mandatario. La joven no dudó en responder y dio un vistazo a su realidad de los últimos cuatro años.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la hija de Petro respondió cómo fue su vida en la Casa de Nariño, lugar en el que estuvo durante un largo tiempo. En las declaraciones que dio, mencionó lo “frío” y diferente que era el lugar frente a su vida de antes, ya que no era un espacio propio.

La integrante de la familia señaló que nunca se sintió a gusto o como en un hogar, pues sabía que era algo prestado y de paso.

“Es hostil. Es, es frío. Es una casa muy grande para tan pocas personas. Y al final no es la casa de uno. Entonces uno realmente nunca, nunca se va a sentir a gusto en una casa que no le pertenece a uno. Es una casa prestada”, comentó en el programa.

No obstante, Antonella fue muy sincera y afirmó que logró adaptar su rutina a otros espacios, refugiándose en su habitación para sentirse mejor. Allí realizaba actividades con sus mascotas, su familia y seguía su día a día.

“Pues me sentía más cómoda en mi casa de antes, pero al final yo seguí mi vida, tenía mi cuarto, estaba con mis perros, llegaba, comía, me subía a mi cuarto, estudiaba”, concluyó.