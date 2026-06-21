Este 21 de junio de 2026 se llevó a cabo la jornada electoral en Colombia, para elegir al candidato que ocupará la dignidad de presidente por los próximos cuatro años. Millones de ciudadanos salieron a dar su voto, esperando conocer el resultado.

Sofía Petro sorprendió al contar la verdad de la relación que tienen sus padres, Gustavo Petro y Verónica Alcocer: “Lo vemos todos”

En medio de la coyuntura, una de las que se robó las miradas fue Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, quien apareció en la Plaza de Bolívar para ejercer su derecho democrático. La joven estaba también con su hermana menor, Antonella Petro, quien ha sido muy mencionada en los medios en las últimas semanas.

La creadora de contenido se ha convertido en una de las integrantes de la familia presidencial con mayor actividad en redes sociales, plataformas donde suele compartir momentos de su vida cotidiana y expresar opiniones sobre temas que generan debate entre los usuarios.

Sofía Petro captó las miradas de miles de personas con el look que usó a votar, causando revuelo por el diseño y color que lució. La joven optó por un vestido de dos piezas, el cual hace parte de la marca colombiana Especia.

En las imágenes se le ve lucir el top y la falda, que tiene formas de hojas que componen toda la base. El tono es claro, mientras lo acompaña con un accesorio en su cabeza y un collar de colores.

¿Cuánto costó el atuendo de Sofía Petro?

De acuerdo con lo que se observa, este conjunto tendría un valor de casi un millón de pesos, teniendo en cuenta que la blusa cuesta $ 295.950 y la falda $ 629.900.

Este apoyo a las marcas colombianas se ha visto reflejado en otros instantes, teniendo en cuenta que siempre trata de mostrar su estilo y su inclinación por el arte.

Varias personas en redes sociales elogiaron esta elección, destacando lo bonito y fino que se veía el conjunto.

Sofía Petro publicó las fotos en su cuenta de X, dejando el mensaje: “Un país donde quepamos todos”.