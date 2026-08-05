“Nos va a hacer mucha falta”: la triste eliminación en ‘MasterChef Celebrity’ que hizo llorar a participantes y jurados por igual

La cocina más famosa del país vivió una jornada de altas emociones en el más reciente reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia. La jornada reunió en la cuerda floja a Iván Marín, Robert Farah, Luisa Vergara, Mariana Mozo, Diana Mina, Jimmy Vásquez, Sebastián Villalobos, Marcela Carvajal, Tavo Bernate y Milena López.

Tras la evaluación del jurado integrado por los reconocidos chefs Belén, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, la presentadora y comunicadora Diana Mina se convirtió en la participante que abandona el programa.

Diana Mina, presentadora del Noticiero del Congreso. Foto: Instagram

Uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó la actriz Mariana Mozo, quien presentó una pasta rellena de carne acompañada de una salsa a base de cremosino.

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La preparación recibió constantes elogios por parte del jurado y le mereció el codiciado “cachete” del chef Jorge Rausch, la máxima distinción simbólica que el jurado concede a los platos de nivel superior. La participante no pudo contener el llanto.

En una línea de evaluaciones mixtas, pero aprobadas, el comediante Iván Marín arriesgó con unos aguacates apanados acompañados de un coctel de mango con camarones al ajillo, una propuesta que logró sortear los requerimientos de la mesa de juzgamiento.

La tensión se concentró en los platos presentados por Jimmy Vásquez, Tavo Bernate y Diana Mina, quienes recibieron los comentarios más severos de la noche. En el caso del actor Jimmy Vásquez, su propuesta de una sopa de camarones con tomate y chorizo se vio afectada por problemas en la textura final de la preparación.

Por su parte, el plato del hummorista y empresario Tavo Bernate presentó deficiencias visuales y técnicas. Bernate optó por un filete de tilapia acompañado de yogurt griego y vegetales; sin embargo, el jurado señaló que la preparación lucía desproporcionada, el apanado resultó demasiado grueso y la proteína presentó una consistencia seca en boca.

La deliberación decisiva se enfocó en las propuestas presentadas por Tavo Bernate, Iván Marín y Diana Mina. Finalmente, la chef Belén y el cuerpo de jurados anunciaron la salida de Diana Mina.

Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026'.

Según el veredicto técnico expuesto durante la transmisión, el plato de la comunicadora, compuesto por un arroz con jengibre servido junto a un filete de tilapia, carecía de la intensidad de sabor necesaria para este punto de la competencia.

A pesar de la correcta cocción de algunos de sus elementos, la falta de sazón y equilibrio inclinó la balanza en su contra. Con esta decisión, el grupo de celebridades se reduce de cara a las siguientes fases del certamen culinario.