Quién es NA’VI, el galardonado colombiano detrás de producciones para Alejandro Sanz y Carlos Rivera

El panorama del pop en español atraviesa por una constante evolución sonora, y en el centro de esta transformación se encuentra el trabajo de creativos que, desde el estudio de grabación, moldean la identidad de la música hispana. Uno de los nombres con mayor resonancia en la industria actual es el de Nicolás de la Espriella Olaya, conocido profesionalmente en el medio musical como NA’VI. Radicado en Miami, este productor, compositor e ingeniero de sonido colombiano se ha consolidado como un referente de producción tras acumular un premio Grammy, un Latin Grammy y más de 25 nominaciones a los galardones de la Academia Latina de la Grabación.

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Durante el ciclo de lanzamientos de 2025, de la Espriella mantuvo una presencia activa en varios de los proyectos de mayor visibilidad en el mercado hispano. Su firma como productor y compositor figuró en la producción Qué Significa el Amor del intérprete mexicano Carlos Rivera, así como en el tema Bala Perdida, trabajo colaborativo entre Ángela Aguilar y el pianista Arthur Hanlon.

A la par de estos lanzamientos, el colombiano participó en la creación del corte Templo de Piceas dentro de la discografía del cantautor colombiano Sebastián Yatra, y en el sencillo Goodbye, interpretación que reunió a Carlos Vives con la artista urbana Goyo.

El catálogo reciente de NA’VI también registra colaboraciones como Otra Vez (interpretada por Jhay Wheeler y Zhamira Zambrano) y los temas Vas a Quedarte y Trepando Paredes, en colaboración con el argentino Diego Torres.

En la vertiente del pop alternativo, su participación como productor y compositor fue central en Dueño del Cielo, álbum de estudio del artista mexicano HUMBE. Su trabajo de producción se extendió simultáneamente a la música de Fonseca —a través de sencillos como Por Toda la Vida y Qué Suerte Tenerte— y al desarrollo discográfico de la emergente propuesta musical de Isadora.

Con la llegada de 2026, la agenda de trabajo de Nicolás de la Espriella mantiene la continuidad en el circuito de lanzamientos de alto perfil. Entre los proyectos más recientes destaca su labor técnica y compositiva en el tema Cuéntame, interpretación realizada por el español Alejandro Sanz junto a la cantante argentina Yami Safdie.

La continuidad de su trabajo se refleja en el mantenimiento de alianzas creativas de largo plazo con figuras consolidadas de la música en español como Malú, Arthur Hanlon y Diego Torres, así como con exponentes de las nuevas corrientes del pop, entre los que figuran HUMBE e Isadora.

A lo largo de su carrera en la industria musical, el trabajo de NA’VI se ha caracterizado por articular las voces de distintas generaciones del pop hispanoamericano. En su registro de acreditaciones constan colaboraciones con nombres de la talla de Pablo Alborán, Sofía Reyes, Debi Nova, Manuel Medrano y Paul Arenas.

Más allá del trabajo de estudio, la trayectoria de de la Espriella evidencia la relevancia del talento técnico y creativo colombiano en la estructuración de la industria discográfica internacional, posicionando la producción nacional dentro de los principales mercados de la música latina.