Caracol Televisión dio a conocer el resultado de la comisión independiente que indagó sobre posible acoso sexual en el canal

Caracol Televisión, meses atrás, se vio envuelto en una dura polémica debido a denuncias que salieron a la luz sobre presuntos casos de acoso sexual. Tras realizar un trabajo de investigación y análisis, la organización dio a conocer cuál fue el resultado de la comisión independiente que indagó al respecto.

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De acuerdo con un comunicado oficial presentado por la compañía, hubo detalles puntuales que se conocieron dentro de la compañía.

Dicha comisión, liderada por Catalina Botero, abogada experta en derecho constitucional e internacional, e integrada por Alejandra Negrete, Mia Perdomo y Carlos Negret, trabajó con total autonomía e independencia y entregó un balance.

“Lo que encontró la Comisión fue claro: aunque la compañía cuenta con protocolos y mecanismos para atender situaciones de acoso y violencia basada en género, una parte importante de las personas que trabajan en el canal no los conoce. La Comisión encontró también que algunas conductas de acoso, incompatibles con un entorno laboral seguro, pueden llegar a normalizarse cuando quien las ejerce ocupa posiciones de poder y concluyó que, cuando estas situaciones fueron objeto de denuncias formales, la compañía activó los mecanismos institucionales correspondientes para su atención”, se lee.

De igual manera, “la Comisión recomendó fortalecer la confianza en los canales de denuncia mediante la creación de mecanismos independientes y confiables que faciliten el reporte oportuno de este tipo de situaciones, así como reforzar la cultura de prevención en toda la organización, mediante una mayor apropiación de las rutas de atención, transformaciones estructurales y el fortalecimiento de los procesos de información, sensibilización, capacitación y formación”.

En cuanto a las acciones por tomar, el canal puntualizó: “Desde el 22 de agosto, quienes trabajen en la organización contarán con un canal independiente y confidencial para denunciar o consultar: la Oficina de la Ombudsperson, cuya designación corresponde a la Junta Directiva. Esta oficina iniciará operaciones bajo el liderazgo de Diana Rodríguez Uribe, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster de la London School of Economics, quien, entre otros cargos, se desempeñó como Defensora Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo y, recientemente, fue Directora Ejecutiva de la Fundación Tiempo de Juego”.

Para presentar las denuncias, la compañía habilitó el canal digital ombudsperson@caracoltv.com.co. También se podrá acudir a las oficinas de Gestión Humana, donde podrán exponer los hechos que se presenten en las áreas de trabajo.

“El canal adoptará medidas sistemáticas y estructurales de intervención cultural, acompañadas por Mariana Sanz de Santamaría, abogada, fundadora y directora de Poderosas Colombia. Estas medidas buscan generar confianza, desarrollar procesos integrales de sensibilización y formación, acompañar a quienes denuncien y velar por la implementación integral de la política”, se informó.

Dichos resultados también apuntaron al cumplimiento de los nuevos lineamientos, mediante un control de los equipos y líderes.

“Todos los líderes del canal tendrán indicadores de gestión (KPI) asociados a su implementación, y se fortalecerán los procesos de ascenso, la transparencia en la asignación de beneficios y oportunidades, la gestión de conflictos de interés y la protección de quienes trabajan con terceros, entre otras medidas estructurales relevantes”.

Caracol Televisión mencionó que esto se realizará anualmente, con el propósito de “construir una industria libre de violencias”.

Por su parte, Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, publicó un pronunciamiento en el que mencionó:

“El informe identifica conductas de acoso incompatibles con los principios de respeto y convivencia que deben regir en nuestra organización. También reconoce que, cuando estas situaciones fueron objeto de denuncias formales, la compañía activó los mecanismos institucionales correspondientes para su atención, y formula recomendaciones concretas para fortalecer la confianza en los canales de denuncia, consolidar una cultura de prevención y seguir mejorando nuestros procesos”.