En los últimos días, el caso del periodista Jorge Alfredo Vargas, quien hace algunos meses fue acusado de presunto acoso sexual en su lugar de trabajo, ha vuelto a tomar revuelo, sobre todo después de que el mismo publicara en sus redes sociales un video hablando de lo que ha sucedido desde entonces, ya que desde que esto sucedió, guardó silencio totalmente.

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En este video, Vargas habló por primera vez de forma pública sobre la presunta acusación, la cual en sus mismas palabras negó, no aceptó responsabilidad, y cuya audiencia en la Fiscalía le imputó cargos el martes 4 de agosto.

En el mismo clip, Jorge Alfredo dejó claro que durante aproximadamente cuatro meses decidió guardar silencio, ya que esta situación resultó bastante compleja tanto para él como para su familia, como para su circulo cercano de amistades también, quienes nunca lo dejaron solo.

Este apoyo por parte de sus grandes amistades quedó demostrado en los comentarios del video que el periodista publicó luego de estar ausente durante este periodo de tiempo.

Varias de las personalidades de la farándula le mostraron al periodista su apoyo incondicional: “Te quiero Jorgito”, escribió Claudia Bahamón; “Los que te conocemos te creemos”, dejó Carolina Cruz; “Jorge querido, tantos años de amistad y de trabajo. Siempre viendo en ti el tipazo que eres. Un abrazo, solidario y sentido, para ti y tu familia”, escribió Andrea Serna.

La presentadora Yaneth Waldman también le dejó claro que está con él desde el minuto uno: “Desde el día 1 te expresé mi solidaridad, se la persona que eres, y confío en Dios que todo se va a aclarar. Te adoro”.

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Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Alejandra Azcarate, pues se fue en contra de las personas que le demuestran apoyo al periodista ahora, tiempo después cuando según menciona ella, ya todo se está aclarando.

“Qué conveniente es la humanidad. Ahora brota el apoyo cuando todo empieza a aclararse y resulta cómodo manifestarlo públicamente sin miedo, pero mientras el panorama estuvo negro, el silencio fue total y los inmesericordes juicios no faltaron. Es ahí, en medio de esa tenebrosa oscuridad cuando uno comprueba quiénes son los verdaderos familiares, colegas y amigos. Aquí estoy a tu lado como siempre, desde el minuto cero y hasta el final porque sé sin duda alguna que eres un caballero. Para ti y tu familia, mi absoluta solidaridad. No te digo cuánto te quiero porque lo sabes”, escribió la actriz y comediante.

Alejandra Azcárate y más personalidades mostraron su apoyo hacia Jorge Alfredo Vargas. Foto: Instagram: @jorgeavargas67

Vale la pena resaltar que dentro de los mensajes de apoyo también estuvo el de su esposa, la también presentadora Inés María Zabaraín: “Nunca dudé de ti. En las buenas y en las malas siempre contigo”, y el de sus hijos.

El periodista dio agradecimientos tanto a su familia como a su círculo por el apoyo que le han demostrado desde que esto sucedió: “A Inés María... a Laura, Sofía y Felipe gracias por creerme, abrazarme y sostenerme estos meses... a la familia y a los amigos de verdad gracias por estar siempre y a ustedes ¡Gracias por escucharme!“, escribió.

Inés María Zabaraín se pronunció Foto: Instagram @jorgeavargas67

Hijos de Jorge Alfredo Vargas hablaron Foto: Instagram @jorgeavargas67

Hija de Jorge Alfredo Vargas reaccionó Foto: Instagram @jorgeavargas67

En su video, Jorge Alfredo dejó claro que respeta el derecho de cualquier persona de acudir ante las autoridades si se considera que se han vulnerado sus derechos. Así mismo, pidió que le permitan actuar para su defensa: “Hoy les pido algo sencillo: que me permitan defenderme y que sea la justicia, con pruebas la que establezca la verdad”.