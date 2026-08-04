Después de más de cuatro meses alejado de las redes sociales, el periodista Jorge Alfredo Vargas reapareció este martes 4 de julio con un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que habló por primera vez tras la audiencia en la que la Fiscalía le imputó cargos por el presunto delito de acoso sexual, los cuales no aceptó.

Sorpresivo giro en el caso de Jorge Alfredo Vargas: tres de las cuatro supuestas víctimas renunciaron al proceso

El reconocido comunicador inició su mensaje revelando que permaneció en silencio durante 137 días, tiempo que, aseguró, fue especialmente difícil para él y su entorno más cercano.

“Durante 137 días guardé silencio. No fue un silencio fácil, fue un silencio doloroso mientras veía cómo se afectaban mi nombre y mi familia”, afirmó.

Vargas explicó que decidió pronunciarse únicamente después de la audiencia judicial, pues, según dijo, fue allí donde conoció de manera específica los hechos por los que está siendo investigado.

La Fiscalía General le imputó cargos al periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas. Foto: 1. Colprensa / 2. Semana

“Decidí hablar por una razón muy concreta. Solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra. Nunca las conocí”, expresó.

El periodista sostuvo que respeta el derecho de cualquier persona a acudir a la justicia, pero insistió en que quien enfrenta un proceso también debe tener la oportunidad de conocer las acusaciones, responderlas y ejercer plenamente su defensa.

“Toda persona tiene derecho a acudir a la justicia. Ese principio nunca ha estado ni estará en discusión para mí. Pero quien es señalado, como lo he sido yo, también tiene derecho a conocer los hechos, a responder y, sobre todo, a defenderse”.

En su mensaje también reconoció que los últimos meses han estado marcados por cuestionamientos públicos y aseguró que entiende las dudas que han surgido alrededor del caso.

“Sé que estos meses han generado preguntas, dudas y juicios muy duros. Lo entiendo, créanme. Para mí tampoco ha sido fácil”.

“Soy inocente”

Jorge Alfredo Vargas anunció que, tras la audiencia, comenzará formalmente su estrategia de defensa junto con su equipo de abogados y reiteró que es inocente de los señalamientos que enfrenta.

“A partir de hoy ejerceré mi defensa acompañado por mi equipo de abogados y convencido de que soy inocente, con absoluto respeto por el proceso, por la justicia y por todas las personas involucradas”.

Asimismo, hizo un llamado para que el proceso avance con base en las pruebas y no en los señalamientos públicos.

“Hoy solo les pido algo muy sencillo: que me permitan defenderme y que sea la justicia, con pruebas, la que establezca la verdad”.

La reaparición del periodista se produjo en medio de un nuevo giro del proceso judicial. Durante la audiencia, la defensa reveló que tres de las cuatro mujeres que inicialmente figuraban como presuntas víctimas renunciaron a continuar dentro del proceso, por lo que actualmente el caso sigue adelante con una sola denunciante. Pese a ello, la Fiscalía mantuvo la imputación por el presunto delito de acoso sexual, cargos que Vargas no aceptó e insistió en que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.