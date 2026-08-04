Imputan cargos a hombre que amenazó de muerte a Abelardo De La Espriella, a congresistas y a varios periodistas

Este martes, 4 de agosto, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por el delito de hostigamiento agravado a un hombre identificado como José Manuel Lagarejo Asprilla, quien en los últimos meses amenazó de muerte al entonces candidato presidencial y hoy presidente electo Abelardo De La Espriella.

También amenazó a dirigentes políticos como Daniel Briceño, Miguel Polo Polo y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y a periodistas como Vicky Dávila, Diana Saray Giraldo y Yesid Lancheros.

La Fiscalía y la Policía Nacional trabajaron conjuntamente para dar con el paradero de Lagarejo, quien fue ubicado en la ciudad de Cali.

Durante la audiencia, Judith Patricia Pérez Rodríguez, la fiscal a cargo del caso, expuso una detallada lista de mensajes escritos en la cuenta en X de Lagarejo Asprilla, donde incitaba a otras personas a asesinar a De La Espriella, a los políticos y a los periodistas.

Contra el presidente electo, Lagarejo Asprilla escribió: “Solo 7.75 y 9 milímetros. Para este par de gonorreas”.

“A este payaso, engrasa escritorios De La Espriella, le cabe una sola bala 7.65 o 9 milímetros; esperemos a ver cómo le va cuando salga a las regiones a hacer campaña, ahí vamos a ver de qué está hecho” (sic), trinó contra el próximo mandatario colombiano.

Amenazas contra el presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

Contra Daniel Briceño, representante del Centro Democrático, dijo: “¿A esta rata por qué no lo han eliminado?“.

Amenazas contra Daniel Briceño. Foto: SEMANA

Miguel Polo Polo, exrepresentante a la Cámara, también recibió mensajes por parte de Lagarejo: “Qué lástima que el sicario se haya equivocado de Miguel”.

Amenaza contra Miguel Polo Polo. Foto: SEMANA

La fiscal 203 del Grupo de Trabajo Nacional de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, encargada del caso, hizo énfasis en que la conducta criminal también tuvo un agravante por la violencia de género, teniendo en cuenta que en varios mensajes habló contra mujeres, hablando sobre “empalarlas” y tratándolas de “perras”.

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A través de X, a una usuaria llamada Adriana Martínez le dijo: “Esta malparida va a morir empalada”.

Mensaje intimidatorio de José Manuel Lagarejo en X. Foto: SEMANA

En otros mensajes contra la misma mujer escribió: “Empalamiento oh que????” (sic), “Esta hijueputa será empalada”.

Uno de los mensajes contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la audiencia decía: “Esta rata asquerosa hijueputa tiene que estar en una cárcel o muerta”.

“A esta perra hijueputa no hay quien le pegue un sustico”, le escribió Lagarejo Asprilla a la periodista Diana Saray Giraldo.

Mensaje intimidatorio contra Diana Saray Giraldo en X. Foto: SEMANA

Vicky Dávila, presidente de Publicaciones SEMANA, recibió varias amenazas: “A esta vieja no hay quien la mate” y “esta perra hijueputa está muerta en vida”.

También hubo amenazas contra Yesid Lancheros, director de SEMANA: “¿No hay quien mate a Vicky y Lancheros?“.

Mensaje intimidatorio contra Vicky Dávila en X. Foto: SEMANA

“No hay en Colombia quién le pegue un tiro a este grandísimo hijueputa”, dijo Lagarejo Asprilla sobre Lancheros en X.

Mensaje intimidatorio contra Yesid Lancheros en X. Foto: SEMANA

Durante la audiencia, Lagarejo Asprilla, quien fue asistido por un defensor de oficio asignado por la Defensoría del Pueblo, no aceptó los cargos.