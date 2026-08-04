Policía Nacional estrena la Universidad Policial de Colombia: así funcionará el nuevo modelo de educación superior

La Policía Nacional dio un paso histórico con la consolidación de la Universidad Policial de Colombia, una iniciativa que marca una nueva etapa para la institución y que busca fortalecer la formación académica de sus integrantes mediante un modelo universitario especializado, con énfasis en la investigación, la innovación y el desarrollo científico.

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De acuerdo con la institución, la transformación va más allá de un cambio de nombre. Se trata de un modelo de educación superior que pretende ampliar el acceso a programas académicos de alta calidad y responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad, convivencia y servicio público.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, aseguró que este avance constituye uno de los hitos más importantes en la historia de la institución.

“La consolidación de la Universidad Policial de Colombia representa uno de los avances institucionales más importantes en los más de 130 años de historia de la Policía Nacional. Este nuevo modelo universitario fortalece la dignidad de la ciudadanía y del servicio policial a través de la educación, amplía el acceso a la formación superior de alta calidad y consolida una institución llamada a generar conocimiento, investigación e innovación para responder a los desafíos de la seguridad, la convivencia y el desarrollo nacional”, afirmó el oficial.

La Policía explicó que este proyecto es el resultado de un proceso de transformación que comenzó hace más de un siglo, desde la primera instrucción policial impartida en Bogotá en 1891. En los últimos quince años, la Dirección de Educación Policial adelantó un proceso de fortalecimiento académico, administrativo y científico que permitió consolidar un modelo alineado con estándares nacionales e internacionales.

Uno de los principales objetivos de la nueva universidad será ampliar las oportunidades de formación para los integrantes de la Policía en todas las regiones del país.

Para ello, combinará programas presenciales y virtuales, facilitará el acceso a estudios de pregrado y posgrado y promoverá procesos permanentes de actualización profesional. Según la institución, esto permitirá responder con mayor eficacia a las nuevas dinámicas sociales y de seguridad.

La entidad también destacó que, actualmente, cuenta con 23 programas académicos acreditados en alta calidad, equivalentes a más de la mitad de su oferta acreditable, además de programas técnicos, tecnológicos, profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. Asimismo, la Dirección de Educación Policial mantiene de manera ininterrumpida desde 2012 la Acreditación Institucional en Alta Calidad, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.

Otro de los ejes del nuevo modelo será el fortalecimiento de la investigación aplicada para abordar fenómenos como la criminalidad, la violencia, la convivencia ciudadana, la ciberseguridad, la seguridad ambiental y la construcción de paz. La institución aseguró que el propósito es generar conocimiento que contribuya a la toma de decisiones y al diseño de soluciones con fundamento científico, además de impulsar alianzas con universidades y organismos internacionales.

Por su parte, la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, directora de la Universidad Policial, señaló que este proyecto busca consolidar la educación como el principal motor de transformación institucional.

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“La Universidad Policial de Colombia es el resultado de una visión institucional construida durante más de un siglo, en la que la educación se consolida como el principal motor de transformación de nuestra Institución. Este logro fortalece la excelencia académica, democratiza el acceso al conocimiento y proyecta a la Policía Nacional como una universidad capaz de generar investigación, innovación y desarrollo científico al servicio de Colombia”, expresó la oficial.

La Policía concluyó que la creación de la Universidad Policial de Colombia busca fortalecer la formación de sus uniformados, impulsar el desarrollo científico y contribuir a mejorar el servicio que presta la institución a la ciudadanía, con la educación como uno de sus principales pilares.