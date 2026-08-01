Revelan hipótesis tras atentado terrorista en Cúcuta: cifra de heridos supera las 10 personas entre policías y civiles

La Policía se pronunció tras el ataque con explosivos contra el comando del Norte de Santander, en Cúcuta, en horas de la madrugada de este sábado 1.° de agosto. De acuerdo con esa entidad, 12 policías y tres civiles resultaron heridos.

Sobre la explosión de un carrobomba en las inmediaciones del comando de Policía del Norte de Santander, informó que el automotor fue abandonado por dos criminales que pertenecerían al Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN.

Terror en Cúcuta: imágenes del ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander

“Se registró la activación de un vehículo acondicionado con explosivos contra las instalaciones del departamento de Policía. El vehículo tipo NPR fue abandonado por dos integrantes del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN (adecuado modalidad rampla con tatucos), el cual fue dirigido contra las instalaciones policiales”, dijo la Policía.

Además, recalcó que en la zona operan los frentes urbanos Carlos Germán Velasco Villamizar y Reinaldo Ardila Gómez, del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN.

Sobre las hipótesis tras dicho atentado terrorista, desde la Policía afirmaron que, supuestamente, se estaría buscando desestabilizar al Gobierno Petro, a propósito de los fallidos diálogos de paz con la guerrilla del ELN.

“El 31/07/26 fue difundida una alerta en la que se advertían las intenciones de esta estructura criminal de afectar unidades de la Fuerza Pública mediante el lanzamiento o activación de artefactos explosivos. Esta acción se enmarcaría dentro de la dinámica terrorista del ELN para desestabilizar al Gobierno de Petro, bajo el argumento del incumplimiento de los acuerdos pactados en el fallido proceso de paz y el supuesto apoyo a la Estructura 33 de las disidencias, facción Calarcá, en esta zona del país”, resaltaron.

Iván Cepeda se pronunció tras atentado en Cúcuta y rumores de desmanes por posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Otra de las hipótesis de la Policía es que el atentado en Cúcuta podría tener relación con la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella y los rumores sobre la alteración del orden público en algunas regiones del país.

“Las siguientes acciones podrían ser ejecutadas en el marco de la posesión del nuevo Gobierno (07/08/2026), con posible acción en las inmediaciones de las ciudades de Bogotá y Cali, por ser consideradas por los grupos armados como el ‘centro de poder gubernamental’ y de esta forma mostrar capacidad y vigencia armada. No se descarta, además, la posible incidencia del componente de Conducción Nacional de Masas (CNM) del ELN en el desarrollo de eventuales manifestaciones de protesta violenta en diferentes regiones del país”, concluyó.

A continuación, los nombres de ocho de los 12 policías y tres civiles que resultaron heridos y que fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte de Cúcuta.

Uniformados:

Duván Cobilla.

Francisco Velásquez.

Diego Claros.

Billy Molina.

Jeimmy Acevedo.

Ximena Sepúlveda.

Didier Vergara.

Abril Karol.

Civiles:

Edwin Rincón Parra.

Lizeth Rodríguez.

Leydi Guerrero.

Daños materiales: