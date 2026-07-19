Emisoras del Ejército en Norte de Santander fuera del aire: alertan riesgos para las comunidades del Catatumbo

Una gran preocupación hay en Catatumbo, en Norte de Santander, por la suspensión de varias emisoras del Ejército Nacional que funcionaban en esta zona del país donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales.

SEMANA conoció que varios sectores le pidieron formalmente al Ejército Nacional, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y a la Agencia Nacional del Espectro (ANE) autorizar la reactivación temporal de las emisoras institucionales de la Fuerza.

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Hay presencia de grupos armados en el Catatumbo. Foto: AFP

Una de las comunicaciones tiene fecha del 17 de julio de 2026, donde la Alcaldía de Pamplona expone que la emisora del Ejército permanece fuera del aire y solicita una autorización provisional por doce meses para que vuelva a operar mientras se adelantan los trámites correspondientes.

“Esta petición obedece a una necesidad prioritaria de interés público, ya que desde hace más de 11 meses en la vereda Monteadentro, del municipio de Pamplona, Norte de Santander, se presentan de manera continua movimientos en masa, que representan una amenaza constante para la población, por el riesgo latente de una avalancha y otras emergencias, que requieren una comunicación inmediata, confiable y permanente con las comunidades”, dice el escrito conocido por este medio.

Asimismo, se conoció que la emisora institucional ha sido clave para difundir alertas tempranas, orientar a la población durante emergencias y fortalecer la presencia del Estado mediante campañas de seguridad, convivencia, cultura de la legalidad, salud y protección ambiental.

“Queremos resaltar que la emisora actualmente permanece apagada, situación que ha afectado la difusión de información institucional y preventiva. Su reactivación temporal representaría la recuperación de un medio de comunicación cercano, confiable y oportuno para nuestras comunidades rurales, especialmente aquellas que, por sus condiciones geográficas, cuentan con limitadas alternativas de acceso a información en tiempo real”, dijo la Alcaldía en su carta.

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Por otro lado, la Asociación Ambiental de Aseo y Reciclaje Renacer dijo que es necesario que puedan restablecer el servicio donde los principales beneficiarios son las comunidades.

“Consideramos que dichas emisoras constituyen un importante medio de comunicación y servicio público para la población, especialmente en las zonas rurales y apartadas, donde muchas veces representan la única fuente confiable de información”, precisaron.

Emisora del Ejército Nacional de Colombia. Imagen de referencia. Foto: Twitter @emisoraejercito

La organización recordó que, a través de estas frecuencias, durante años se difundieron campañas relacionadas con seguridad y convivencia ciudadana, prevención de riesgos, atención de emergencias, educación ambiental, conservación de los páramos, aprovechamiento de residuos sólidos, promoción de valores cívicos e información institucional para las comunidades.

“Solicitamos que se estudie la posibilidad de reactivar las transmisiones de las emisoras institucionales del Ejército Nacional en Norte de Santander, o en su defecto, se evalúen mecanismos que permitan restablecer este importante servicio de comunicación para beneficio de la comunidad. Estamos convencidos de que la reanudación de estas transmisiones aportará significativamente al desarrollo social, la educación, la prevención y la integración de las comunidades del departamento”, finalizó.

A estas solicitudes se suma un oficio de la Secretaría de Planeación de Pamplona, dirigido al Ejército Nacional, al MinTIC y a la ANE, en el que se pide autorizar de manera preventiva o transitoria la activación de la emisora institucional mientras culminan los trámites legales.

Además, advierten que la ausencia de este medio “ha dificultado la divulgación oportuna de esta información de interés público, afectando la comunicación con la comunidad”.