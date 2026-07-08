Norte de Santander será priorizado en la política de seguridad de Abelardo De La Espriella

Al término del primer empalme territorial liderado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en Norte de Santander, se declaró que este departamento será priorizado en la política de seguridad que se implementará desde el 7 de agosto en Colombia.

Así lo informó el nuevo ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Mora, ante los medios de comunicación de la región este miércoles: “Norte de Santander debe ser el primer departamento donde debemos empezar a recuperar la seguridad”.

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Él se mostró satisfecho por los resultados de la cita, donde los mandatarios locales tuvieron la oportunidad de conversar directamente con el jefe de Estado electo y expresarle sus preocupaciones en materia de orden público.

Mora aprovechó la coyuntura para reprochar el supuesto abandono al que estuvieron sometidos los alcaldes durante la administración de Gustavo Petro, pues reseñó que muchos de ellos no tuvieron la oportunidad, por lo menos, de hacerse una fotografía con él.

El general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa designado por Abelardo De La Espriella, afirmó que los alcaldes de Norte de Santander “en cuatro años no pudieron tomarse una foto con el presidente Gustavo Petro, ni darle la mano, ni decirle los problemas”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/13kzwRQf7l — Revista Semana (@RevistaSemana) July 8, 2026

“Dicho por la mayoría, en cuatro años no pudieron tomarse una foto con el presidente Petro, ni darle la mano, ni decirle los problemas que tenía el departamento. Hoy el presidente Abelardo De La Espriella se lleva una radiografía perfecta”, dijo el ministro.

El mandatario de la Patria Milagro ya empezó a tomar decisiones en materia de seguridad en Norte de Santander y declaró como objetivos militares a los principales cabecillas de los grupos armados ilegales: Andrey, de las disidencias de las Farc, y Alfred, del ELN.

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“Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, mencionó el presidente electo junto a los mandatarios locales del departamento.

El equipo del jefe de Estado electo indicó que los esfuerzos no solo se concentrarán en materia de seguridad, sino también en aspectos de infraestructura, salud, educación, entre otros asuntos que son de interés para los habitantes de Norte de Santander.