Enfrentamiento entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella desató un choque entre congresistas de la Alianza Verde: “Zurdos petristas”

La disputa entre el presidente Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella, debido a que el primero no reconoce el triunfo en las urnas del segundo ni lo legitima como presidente de Colombia, generó varias reacciones en distintos sectores políticos, entre ellos la Alianza Verde, un partido cuyo oficialismo le apostó a Iván Cepeda, pese a que varios de sus congresistas respaldaron al Tigre de la Espriella.

Catherine Juvinao apoyó al candidato Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Foto: Semana

En esta oportunidad, el senador Jota Pe Hernández se enfrentó en redes sociales con la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien apoyó a Cepeda en la segunda vuelta, pero recientemente ha dejado ver su molestia por la forma en que pasó de ser un excandidato demócrata a un “pusilánime”, como lo ha descrito.

El cruce de mensajes comenzó cuando Juvinao respondió a uno de sus críticos, quien le cuestionó el respaldo que, en su momento, le dio a Cepeda.

Jota Pe Hernández e Iván Cepeda. Foto: SEMANA e Iván Cepeda

“Yo no presenté nunca a Iván Cepeda como una opción democrática: en primera vuelta me quedó claro que no lo es. Hice un video explicando que fue la condición que me puso mi partido para poder irme. Una decisión para mí muy dura porque tuve que sopesar votar en blanco o tener la posibilidad —por fin— de construir un partido de centro. Opté por lo segundo. Me puedes criticar y estoy para rendir cuentas. Pero a mí nadie me puede decir ni que invité a votar por Cepeda, ni que lo presenté como una opción democrática. Jamás”, dijo ella.

El senador Jota Pe Hernández, visiblemente molesto, respondió a Juvinao: “Yo decidí no votar por Cepeda y mostrarle al país lo peligroso que era entregarle nuestra nación al heredero. La consecuencia fue que se hundiera mi escisión (del partido Alianza Verde), a pesar de que yo sí tenía razones de peso para escindirme. Nunca negociaría el bienestar de mi país por un beneficio propio”.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Juvinao no se quedó callada y continuó la confrontación: “Jotica, recordemos que te fuiste a Puerto Resistencia a posar de zurdo. Entonces, con el mayor respeto, no le das clases de principios a nadie. Con respecto a la escisión que logré, mi lógica es contraria a la tuya: tomé una decisión que no me convenía a mí para poder ofrecerle al país un necesario partido de centro que, a futuro, pueda ser un espacio para millones de personas cansadas de extremos como el que tú representas”.

Y siguió: “Me imagino que no lo entiendes, pero igual te lo preciso: existen políticos que tomamos decisiones pensando en muchas más cosas que los likes del momento. Si logro sacar adelante un partido de centro para Colombia, que hoy no existe, mi paso por el Congreso habrá valido la pena. Tú, en cambio, puedes ahora disfrazarte de tigre sin problema”.

La confrontación no terminó ahí.

Hernández añadió: “Catherine Juvinao, ¿centro? ¿Después de votar y hacerle campaña a Gustavo Petro? ¿Después de que tu sector votara e hiciera campaña a Iván Cepeda? Ustedes son izquierda pura y radical, dieron todo para que la izquierda llegara al poder y con Cepeda querían prolongarla. Ningún centro, son zurdos petristas”.

“Jotica, el único que se hace el zurdo para llegar al Congreso eres tú, jeje”, refutó Juvinao.

Cabe resaltar que las directivas de la Alianza Verde aprobaron las escisiones del partido solicitadas por Catherine Juvinao y Jota Pe Hernández, pero hasta el momento ninguna ha prosperado en el Consejo Nacional Electoral.