La barranquillera Valerie Lafaurie García será la consejera presidencial para las regiones en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

La abogada barranquillera Valerie Lafaurie García, egresada de la Universidad Javeriana, será la consejera presidencial para las regiones en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Se trata de un cargo clave teniendo en cuenta la promesa de descentralización del presidente electo y su idea de gobernar directamente desde cada uno de los 32 departamentos del país.

Lafaurie García cuenta con una maestría en Comunicación Política Empresarial y es especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado de Colombia.

Ha trabajado en TransMilenio, la Secretaría Social de Bogotá, el Ministerio del Interior, y ocupó la Gerencia de Asuntos corporativos y Sostenibilidad en una empresa privada.