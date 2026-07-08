¿Ya pagó el impuesto vehicular en Cundinamarca? Hay descuento hasta el 31 de julio

La Gobernación de Cundinamarca le recordó a las personas que aún no han pagado el impuesto vehicular particular, que la fecha de plazo para obtener un descuento en el tributo es el 31 de julio de 2026.

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Todos los propietarios de vehículos registrados en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca, deben liquidar el pago para evitar sanciones posteriores.

Los que realicen el pago antes del 31 de julio podrán acceder a un descuento del 5% sobre la tarifa indicada para el vehículo. Anteriormente, los que pagaron antes del 19 de junio alcanzaron una rebaja del 10%.

El impuesto aplica a dueños de carros particulares y motocicletas de un cilindraje mayor a 125. El trámite se puede realizar a través de los canales oficiales habilitados por la gobernación, en la página web, para garantizar la rapidez del proceso.

El dinero recogido con los impuestos vehiculares es utilizado para financiar programas de movilidad, infraestructura vial, inversión social y mejoramiento de vías.

“Cumplirle al departamento se traduce en más inversión social, mejoras en la infraestructura vial de nuestras provincias, y el fortalecimiento de los sectores de salud y educación que benefician a todo el territorio”, indicó el secretario de Hacienda del departamento, Luis Armando Rojas.

No pagar el impuesto puede acarrear multas de extemporaneidad, intereses de mora y bloqueos a la hora de realizar trámites de tránsito. Incluso, se puede abrir un proceso de cobro coactivo al deudor para embargarle sus cuentas bancarias o bienes.

El recaudo es utilizado en obras y mejoramiento de la infraestructura vial. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Impuesto vehicular en Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá indicó que el plazo final para pagar el impuesto vehicular de motos y carros en la capital es el viernes 24 de julio. La primera fecha fue el 15 de mayo y ofrecía 10% de descuento.

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A la hora de pagar, los ciudadanos pueden decidir realizar un aporte voluntario del 10% para mejorar el recaudo de la ciudad. Los que se suman a la iniciativa, reciben una tarjeta conmemorativa del Metro con un primer viaje gratis.

La entidad aseguró que 2.409.157 de carros están obligados a pagar el impuesto en 2026 en Bogotá. Además, 278.162 motos deben cancelar el tributo y otras 223.777 tienen que pagar derechos de semaforización.