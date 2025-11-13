Impuesto vehicular tendrá importante descuento: Consejo de Estado tomó medida que alivia a los dueños de carros

El pago de impuesto vehicular es una de las obligaciones que todos los propietarios de cualquier automotor debe tener al día para poder realizar trámites como traspaso, compra y venta de carros, etc.

La Gobernación de Santander había estipulado un cobro adicional por concepto de sistematización. | Foto: cortesía

De igual forma, con el fin de fomentar el pago entre los contribuyentes, los diferentes departamentos acuden a estrategias que promuevan el compromiso de los propietarios con sus obligaciones tributarias y ofrecen descuentos para vehículos de nuevas tecnologías o tarifas diferenciales dentro de ciertos periodos de tiempo.

Pese a esto, en Santander, algunos ciudadanos se quejaron por un cobro adicional instaurado por la Gobernación, el cual aplicaba sobre el impuesto vehicular, registro y estampillas.

El monto, que contemplaba una tarifa entre el 8 % y el 10 % por “derechos del servicio de sistematización, automatización de procesos y procedimientos administrativos”, fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Santander, pues consideró que se trataba de un cobro que carecía de cualquier sustento legal.

Dicha decisión fue ratificada por el Consejo de Estado, alto tribunal que dejó sin piso artículo 60 de la ordenanza departamental 012 de 2005 y del decreto 0005 de 2006, a través de las cuales la Gobernación de Santander venía ejerciendo el cobro de estos valores adicionales por concepto de sistematización sobre el impuesto vehicular, registro y estampillas.

No se trata de un impuesto, es una tasa de cobro por servicios. | Foto: Twitter @transitobucara

El encargado de radicar la ponencia fue el magistrado Luis Antonio Rodríguez, quien actuó en sintonía de lo expresado por el Tribunal de Santander en agosto de 2024, cuando señaló que este cobro adicional atentaba contra el principio de legalidad consignado en la Constitución.

Según indicó el diputado Danovis Lozano, no se podrá seguir cobrando dicho monto por concepto de sistematización, el cual era exigido a los contribuyentes a la hora de hacer el pago.

“Cuando un ciudadano pagaba su impuesto vehicular o cualquier tributo departamental, le cobraban un valor extra del 8 al 10 por ciento por concepto de sistematización. El Consejo de Estado determinó que eso no se puede seguir cobrando, y que ese gasto debe asumirlo directamente la gobernación”, explicó Lozano en información recogida por Caracol Radio.

¿Qué dice la Gobernación de Santander?

Luego de conocerse la decisión del alto tribunal sobre este cobro, la Gobernación aclaró que este se sigue efectuando y pidió que se aclare la medida para poder realizar los ajustes correspondientes.

📢 Comunicado Oficial

La Gobernación de Santander informa que los servicios tributarios, de recaudo y soporte tecnológico operan con total normalidad y respaldo legal. La decisión del Consejo de Estado no está ejecutoriada. pic.twitter.com/5TZAhJapFO — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) November 11, 2025

“La Gobernación de Santander informa a la opinión pública que todos los servicios de recaudo, atención al contribuyente, soporte y operación tecnológica funcionan con absoluta normalidad, sin ningún tipo de interrupción ni afectación en la continuidad del servicio", dijo la Gobernación a través de un trino colgado en su cuenta en X.

“Frente a las versiones difundidas sobre una decisión del Consejo de Estado relacionada con los cobros por derechos de sistematización, la administración departamental aclara que dicha providencia no se encuentra ejecutoriada, por lo que no tiene efectos jurídicos inmediatos y el contrato vigente continúa en ejecución plena y legal”, explicó.

La Gobernación señaló que el cobro se seguirá realizando hasta que el Alto tribunal aclare la decisión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, la Gobernación señaló que una vez hecha la aclaración de la medida, adecuará lo necesario para “garantizar” que los próximos cobros queden ajustados a lo ordenado.