Toyota sigue la línea de otros poderosos fabricantes: reveló sus planes para jugoso mercado

Toyota invertirá hasta 10.000 millones de dólares adicionales en sus operaciones en Estados Unidos durante los próximos cinco años, lo que elevará la inversión total de la compañía en el país norteamericano a casi 60.000 millones de dólares desde que inició operaciones en el país hace casi 70 años.

Toyota realizará una gigantesca inversión en Estados Unidos. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Dicha cifra había sido previamente adelantada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reciente visita a Japón, y finalmente ha sido confirmada por la firma nipona este miércoles.

Toyota ha anunciado esta inversión en el marco de la ceremonia de inauguración de la planta de fabricación de baterías de Toyota en Carolina del Norte. Esta planta, que ya ha comenzado oficialmente su producción, se estableció en noviembre de 2021 y es la primera planta de fabricación de baterías de Toyota fuera de Japón.

Esta es además la undécima planta de fabricación de Toyota en Estados Unidos, lo que representa una inversión de casi 14.000 millones de dólares y la creación de hasta 5.100 nuevos puestos de trabajo.

La nueva planta de baterías forma parte del enfoque de Toyota de ser “la mejor empresa local”, invertir y producir en la zona, contribuir a la comunidad y ofrecer diversas opciones adaptadas a las necesidades locales mediante una estrategia multicanal.

Toyota, en Estados Unidos, emplea a aproximadamente 50.000 personas y ha participado en el desarrollo y la fabricación de más de 35 millones de vehículos en 11 plantas de producción.

“La inauguración hoy de la primera planta de baterías de Toyota en EE.UU. y la inversión adicional en el país de hasta 10.000 millones de dólares marcan un momento crucial en la historia de nuestra compañía. Esta importante inversión en EE. UU. refuerza aún más nuestro compromiso con los empleados, clientes, concesionarios, comunidades y proveedores”, ha declarado el presidente y consejero delegado de Toyota en Norteamérica, Tetsuo Ogawa.

Toyota, en Estados Unidos, emplea a aproximadamente 50.000 personas. | Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Toyota se suma a los movimientos de grupos como Stellantis y firmas como Honda

Honda anunció este 11 de noviembre una inversión prevista de 9,658 millones de dólares para modernizar su planta de fabricación en Carolina del Norte (NCM), lo que permitirá a los empleados fabricar internamente piezas esenciales para vehículos todoterreno (ATV), como guardabarros traseros y delanteros, cubiertas laterales, tapas de cajas de herramientas y otros componentes utilizados en el ensamblaje de estos vehículos.

La inversión de Honda incorporará nuevos equipos, creará 18 nuevos puestos de trabajo y ofrecerá oportunidades de formación y capacitación para los empleados durante los próximos cinco años.

“Al dotar a Honda North Carolina Manufacturing de nuevas e importantes capacidades para fabricar piezas clave para nuestros productos aquí mismo, en nuestras instalaciones, podemos seguir expandiendo nuestro negocio de vehículos todoterreno en Carolina del Norte”, declaró Lynne Hedrick, responsable de la planta de NCM.

Los esfuerzos de modernización buscarán mejorar la flexibilidad de la producción y reducir los costos operativos mediante la optimización del espacio disponible. En consonancia con la misión global de Honda de reducir su impacto ambiental, el proyecto también incluye la implementación de una solución de recirculación de recursos con una nueva peletizadora de plástico para reutilizar los desechos y minimizar los residuos de producción. Además, las mejoras propuestas incorporarán nuevos equipos que utilizan electricidad para reducir la huella de carbono de la planta.

“Nos entusiasma ver el continuo crecimiento e innovación de empresas cuyo legado está firmemente arraigado en el condado de Alamance”, declaró Ryan Moffitt, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Alamance para 2025.

Honda realizará una inversión prevista de 9,658 millones de dólares para modernizar su planta de fabricación en Carolina del Norte (NCM). | Foto: Getty Images

“Honda North Carolina Manufacturing es un excelente ejemplo de inversión local que impulsa el futuro empresarial de nuestra comunidad", agregó el ejecutivo.