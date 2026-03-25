Las autoridades de tránsito en varias ciudades del país anunciaron sus planes de movilidad y fueron protagonistas las medidas de pico y placa durante la Semana Santa de 2026.

Así funcionará el pico y placa durante Semana Santa en Bogotá: Alcaldía hizo aclaración

Las autoridades de Bogotá, Cali y Medellín hicieron las aclaraciones correspondientes para los ciudadanos que planean transitar el lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, ya que el jueves y viernes serán días festivos, por lo que, por naturaleza, no habrá pico y placa.

Bogotá

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en la capital del país se mantendrá la medida de pico y placa durante los días hábiles de Semana Santa.

La entidad señaló que no habrá suspensión general de la restricción, por lo que los vehículos particulares deberán seguir cumpliendo con el esquema habitual según el último dígito de la placa.

En Cali no se presentan cambios de pico y placa

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que el pico y placa regirá con normalidad el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

No obstante, sí anunció los controles que tendrá, entre los que destacará la implementación del Plan Éxodo, además de la atención especial que tendrá en las jornadas festivas.

El pico y placa en Medellín también será suspendido por la Semana Santa de este 2026

La Secretaría de Movilidad de Medellín también confirmó que no se harán ajustes en la medida. En el valle de Aburrá, los vehículos tendrán pico y placa común y corriente.

Los días principales de la Semana Santa serán festivos, por lo que estos días no tendrán restricción los automóviles. Las autoridades señalan que estas medidas se toman para garantizar el flujo vehicular de la región.

Revisión técnico-mecánica: estos son los vehículos que no están obligados a hacerla, según la ley

La única ciudad del país que sí hizo cambios en su medida de pico y placa para la Semana Mayor fue Floridablanca, en la que a través de su director de tránsito anunció que la restricción vehicular dejará de regir a partir del lunes 30 de marzo y se mantendrá suspendida durante toda la Semana Santa.

Las autoridades coinciden en que estas decisiones responden al aumento de desplazamientos por carretera durante Semana Santa, una de las temporadas con mayor movilidad en Colombia.

En ese sentido, recomiendan a los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación, verificar las medidas vigentes en cada ciudad y atender las indicaciones de los organismos de tránsito.