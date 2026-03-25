Coviandina, la concesionaria a cargo de la vía Bogotá-Villavicencio, anunció que en los días previos a la Semana Santa se realizarán cierres temporales que permitirán trabajos de mantenimiento en varios tramos de la vía.

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Estas intervenciones se llevarán a cabo con el fin de prevenir incidentes en la Semana Mayor y, de tal forma, se mejore la seguridad y se permita garantizar la operatividad de este corredor vial. La concesionaria advirtió que los trabajos se realizarán entre el 24 y el 27 de marzo.

Puntos en los que se va a intervenir

K71+850 al K85+640

K65+200 al K85+640

K50+000 al K85+640

K0+000 al K34+870

K0+000 al K50+000

K34+870 al K50+000

K4+000 al K27+000

K50+855 al K50+965

Estos puntos serán intervenidos entre las 7 a. m. y las 5 p. m., y cada uno tiene motivaciones diferentes. Algunos de los cierres se dan por reparación de zona adoquinada, limpieza de vegetación en taludes, lavado de barandas de puentes vehiculares, renivelación de la carpeta asfáltica en zonas inestables, entre otros trabajos.

Trabajos en la vía Bogotá-Villavicencio. Foto: X: @Coviandina

La concesionaria explicó que este horario busca permitir la ejecución segura de las obras, ya que se requiere la presencia de maquinaria pesada y personal técnico en ambos carriles.

Estos trabajos solamente se espera que generen cierres entre el 24 y el 27 de marzo, de tal forma que la vía funcione con normalidad para los días de Semana Santa.

Sin embargo, para los días que se presentarán los trabajos, las autoridades sugieren a los viajeros planear sus rutas y tomar las vías alternas.

La principal alternativa es la vía antigua que conecta la capital con los municipios de Chipaque, Une, Cáqueza y Quetame, hasta llegar al peaje Boquerón II.

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Coviandina señaló que estos trabajos son necesarios para garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento de la infraestructura, especialmente en un corredor clave para la conexión entre el centro del país y los Llanos Orientales.

La vía Bogotá–Villavicencio es uno de los corredores más importantes del país y suele presentar alta demanda en temporadas festivas, lo que hace clave la planeación de desplazamientos ante este tipo de intervenciones.

La recomendación oficial es consultar el estado de la vía antes de viajar y tener en cuenta los horarios de cierre para evitar contratiempos en los desplazamientos hacia los Llanos Orientales.