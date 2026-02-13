VÍA AL LLANO

Habilitada con restricciones: ¿cómo está la vía Bogotá-Villavicencio este viernes 13 de febrero?

Coviandina reportó una serie de incidentes en la mañana, tras el cierre parcial que hubo en la noche del jueves.

Camilo Eduardo Velásquez

13 de febrero de 2026, 11:17 a. m.
Vía al llano este viernes 13 de febrero.
Vía al llano este viernes 13 de febrero. Foto: Coviandina

Una de las vías con mayores retrasos y cierres en Colombia es la de Bogotá-Villavicencio. En 2025, esta ruta estuvo inhabilitada durante tres meses; en dicha ocasión, se sumó una protesta coyuntural a los derrumbes que ocurren con frecuencia en esta zona del país.

Para el fin de semana que inicia este viernes 13 de febrero, Coviandina, la concesión encargada del corredor vial, reportó que en el kilómetro 18 (Bogotá-Villavicencio) se utiliza un solo carril para el paso bidireccional de los vehículos.

Vía Bogotá - Villavicencio Foto: Coviandina

Además, notificó un cierre preventivo de carril derecho desde el kilómetro 36.5 hasta el 37.1. Por el momento, solo está autorizado el izquierdo para cuidar la seguridad de los viajeros.

Mientras tanto, a la altura del túnel Quebradablanca también se trabaja a un solo carril; el tráfico alterna sentidos, lo que genera retrasos en el viaje de los colombianos.

Por último, en el kilómetro 43.2 se reducen los carriles, lo que no implicaría una reducción al trámite bidireccional, sino un ancho menor.

Coviandina denuncia desvíos y captaciones ilegales en la vía al Llano que ponen en riesgo la seguridad vial y a las comunidades

Entre los kilómetros 17.5 y 18.3 se presentan con frecuencia derrumbes en la carretera, lo que implica una atención especial sobre esta zona de la vía. En este momento se presenta una reducción en el ancho de los carriles, sin notificar una alerta trascendental.

Cierre en la vía al llano este jueves en la noche Foto: Coviandina

A las 10:15 de la noche del jueves 12, se cerró totalmente la vía en el kilómetro 24.3, mientras las autoridades ejecutaban el levantamiento del tráiler de un vehículo que se había siniestrado en horas de la tarde.

Estas reducciones las ha notificado la concesión Coviandina en la mañana de este viernes. Esta es la organización que está a cargo de esta importante conexión interregional.

La normalidad de este paso vehicular se recuperó a las 11:03 p.m. del mismo jueves. El anuncio lo hizo Coviandina con la invitación a los ciudadanos de transitar con precaución.

El municipio del Meta donde convergen los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana, un destino ideal para el ecoturismo

Las restricciones viales que se presentan hasta el momento en la vía son similares a las que se han venido reportando en las últimas semanas por Coviandina.

El reto más reciente de Coviandina fue el nueve de febrero cuando la comunidad de Cáqueza protestó en contra del estado de la vía El Tablón - Cáqueza. La concesión aclaró que esta fue ajena a la operación de la carretera Bogotá - Villavicencio.

Noticias Destacadas