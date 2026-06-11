¿Lo conoce?: se llama Morgan, canino desaparecido en el Parque Nacional de Bogotá

En la tarde de este jueves, 11 de junio de 2026, los familiares de un canino llamado Morgan reiteraron el llamado a las redes de apoyo ciudadano para dar con su ubicación. El animal de compañía se extravió desde el pasado 10 de mayo en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.

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Los reportes indican que el último avistamiento del ejemplar se registró alrededor de las 07:00 p. m. en las inmediaciones del eje ambiental. En el momento de su desaparición, el animal portaba un elemento de sujeción tipo arnés antitirones de color verde militar.

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Los cuidadores del canino manifestaron que han adelantado labores de rastreo en las localidades de Santa Fe y Chapinero de forma continua. Sin embargo, los comités vecinales confirmaron que hasta la fecha no se tienen reportes validados sobre su paradero actual.

Características físicas para la identificación

Para facilitar las labores de reconocimiento por parte de los habitantes del sector, los responsables del animal difundieron sus especificaciones biológicas. Morgan es un macho de cinco años de edad, de pelaje corto y con una combinación de tonalidades blancas y grises.

Morgan perro desaparecido. Foto: API

La descripción física provista por los encargados detalla que el espécimen posee marcas particulares en forma de parches alrededor del área de los ojos. Asimismo, su extremidad posterior o cola se caracteriza por presentar un pelaje largo y de consistencia esponjada.

Los promotores de la búsqueda informaron que el animal está domesticado y atiende de forma directa cuando los ciudadanos pronuncian el nombre de Morgan. Las patrullas comunitarias sugieren reportar cualquier hallazgo de manera inmediata a las líneas de contacto habilitadas.

Alerta por requerimiento de asistencia veterinaria

La urgencia de la localización radica en que el canino presenta un diagnóstico médico de base que compromete su estado general. Los exámenes especializados determinaron que Morgan padece una alteración inmunológica que afecta la producción normal de glóbulos rojos.

Morgan perro desaparecido. Foto: API

El grupo de protección animal a cargo del caso explicó: “El paciente requiere de la administración constante de fármacos especiales y de la realización de controles clínicos periódicos en centros veterinarios para mantener estables sus funciones vitales”.

Las organizaciones de bienestar animal de la capital solicitaron a los usuarios de los parques del oriente de Bogotá difundir la información de seguridad. Los datos suministrados por los ciudadanos serán canalizados a través de los cuadrantes del sector para verificar los puntos de avistamiento.