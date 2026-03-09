¿Lo ha visto? Se llama Killer, el perro que se perdió tras un descuido en el sur de Bogotá

Una familia procedente de Cúcuta, Norte de Santander, que se trasladó a Bogotá en febrero, reportó la desaparición de su mascota tras un incidente durante su transporte por la ciudad.

El rastro de Killer, un perro de tres años, se perdió el pasado jueves 26 de febrero cuando un tercero encargado de su movilización permitió que el animal escapara en el barrio Inglés, perteneciente a la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Tras una búsqueda inicial por el sur de la capital, la propietaria recibió fotografías tomadas el domingo primero de marzo que ubicaban al canino en una vivienda del barrio Santa Rita, en la localidad de Puente Aranda. No obstante, el acceso a este registro visual se dio dos días después del avistamiento, lo que impidió la recuperación de la mascota al momento de la verificación en el sector.

Estos son los canales que puso a disposición la familia por si se identifica a Killer. Foto: API

Para facilitar su identificación, los familiares suministraron los siguientes datos técnicos: se trata de un macho de color dorado, contextura grande y una característica física distintiva consistente en manchas en la lengua. Al momento de su desaparición, el animal no se encontraba castrado. A la fecha del reporte, el perro suma diez días fuera de su hogar, siendo el registro fotográfico en Puente Aranda la única evidencia reciente de su paradero.

La familia de Killer ha solicitado a la ciudadanía reportar cualquier información que permita dar con su ubicación. Para coordinar la entrega o informar sobre posibles avistamientos, se han habilitado las líneas telefónicas 3227767826 y 3136806036. El caso se mantiene activo en redes sociales y grupos de búsqueda de mascotas en las localidades del sur y occidente de Bogotá.