La selección que juega por una segunda oportunidad: perros rescatados buscan familia en pleno Mundial 2026

Mientras las selecciones se preparan para avanzar en el Mundial 2026, un grupo de perros rescatados disputa el partido más importante de sus vidas: encontrar un hogar.

¿Cuál es el perro más veloz del planeta? El ranking de las razas que baten récords

La pasión por el fútbol y el amor por los animales se unieron en una iniciativa que está conquistando las redes sociales. Aprovechando la fiebre mundialista, la Fundación Animalove presentó a varios de sus perros rescatados como si fueran integrantes de una selección de fútbol, una estrategia que busca aumentar las posibilidades de adopción de decenas de peludos que esperan una segunda oportunidad.

Bajo el nombre de la “F.C. Animalove”, la fundación dio a conocer a sus “convocados”, cada uno con una posición dentro de la cancha y una descripción que resalta sus cualidades y personalidad. La idea es sencilla: acercar a las personas a los animales a través de un lenguaje familiar para millones de aficionados al deporte.

Entre los protagonistas aparece Benji, descrito como un delantero alegre y juguetón; Balú, un mediocampista noble y cariñoso; Simba, un extremo lleno de energía; y Dobby, un defensor leal y obediente. También figuran Coco y Oso, quienes esperan convertirse en el próximo “fichaje” de una familia dispuesta a abrirles las puertas de su hogar.

La campaña coincide con una iniciativa internacional en la que perros rescatados participan de manera simbólica en pronósticos de partidos del Mundial. Sin embargo, más allá de acertar resultados, el verdadero objetivo es visibilizar a cientos de animales que permanecen en refugios esperando ser adoptados.

No solo salva una vida: también transforma la tuya

Además de brindar una nueva oportunidad a un animal vulnerable, adoptar un perro puede traer beneficios para las personas y las familias. Expertos en bienestar animal señalan que la compañía de una mascota ayuda a disminuir los niveles de estrés, combatir la sensación de soledad y fortalecer el bienestar emocional.

La convivencia con perros también promueve hábitos saludables. Las caminatas diarias, los momentos de juego y las rutinas de cuidado incentivan una vida más activa, mientras que el vínculo afectivo que se construye con ellos puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y la salud mental.

Otro de los beneficios de la adopción es el impacto positivo que genera en los refugios y organizaciones de rescate. Cada perro que encuentra una familia libera espacio y recursos para que otros animales en situación de abandono puedan recibir atención, alimentación y cuidados mientras esperan un hogar definitivo.

Mujer recibe un beso de su perrito. Foto: Getty Images

¿Los gatos destruyen tus plantas? Estos trucos caseros pueden mantenerlos lejos

Una victoria que vale más que una copa del mundo

Detrás de cada uno de estos perros hay historias marcadas por el abandono, el maltrato o la vida en las calles. Por eso, para las organizaciones de protección animal, el verdadero triunfo no está en levantar un trofeo ni en acertar el marcador de un partido, sino en lograr que cada animal encuentre una familia responsable.

En medio de la emoción que genera el Mundial 2026, estos peludos esperan que alguien los elija para formar parte de su equipo. No buscan medallas ni campeonatos. Su sueño es mucho más simple y valioso: tener un hogar, recibir cariño y comenzar una nueva vida rodeados de amor.