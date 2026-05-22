¿Cuál es el perro más veloz del planeta? El ranking de las razas que baten récords

La velocidad es una de las habilidades más sorprendentes del mundo canino. Aunque muchas personas asocian la rapidez con animales como los caballos o los guepardos, algunas razas de perros también pueden alcanzar registros asombrosos gracias a su anatomía, musculatura y capacidad de aceleración.

¿Es bueno o malo que los perros duerman en la cama de su humano? Esto dicen los expertos

De acuerdo con especialistas en comportamiento y características caninas, las razas pertenecientes al grupo de los lebreles destacan por su capacidad para correr a gran velocidad. Estos perros fueron criados históricamente para la caza en espacios abiertos, donde necesitaban perseguir presas guiándose principalmente por la vista y no por el olfato.

El gran campeón de la velocidad es el galgo inglés o Greyhound, considerado el perro más rápido del mundo. Gracias a sus largas patas, pecho profundo, columna flexible y cuerpo aerodinámico, puede alcanzar velocidades cercanas a los 70 o incluso 72 kilómetros por hora en trayectos cortos.

Considerado el perro más rápido del mundo. Foto: Getty Images

Las 10 razas de perros más rápidas

Según diferentes registros y publicaciones especializadas sobre razas caninas, estas son algunas de las más veloces del mundo:

1. Greyhound o galgo inglés: hasta 72 km/h.

2. Saluki o galgo árabe: hasta 67 km/h.

3. Galgo afgano: cerca de 64 km/h.

4. Vizsla húngaro: alrededor de 64 km/h.

5. Jack Russell Terrier: hasta 61 km/h.

6. Galgo español: cerca de 60 km/h.

7. Dálmata: hasta 59 km/h.

8. Borzoi: alrededor de 57 km/h.

9. Weimaraner: cerca de 56 km/h.

10. Whippet: hasta 56 km/h.

Tienen una anatomía similar al galgo, pero es el segundo en la lista. Foto: Getty Images

Expopet 2026 ya tiene fecha en Bogotá: estas son las actividades y requisitos para asistir con su mascota

¿Por qué corren tan rápido?

Los expertos explican que los perros más veloces comparten características físicas que favorecen la aceleración y la zancada. Entre ellas se encuentran una musculatura potente, patas largas, tórax amplio para una mejor capacidad pulmonar y una columna vertebral flexible que les permite ampliar el alcance de cada paso.

Además, muchas de estas razas poseen una alta proporción de fibras musculares de contracción rápida, lo que les permite generar explosiones de velocidad en pocos segundos. En el caso del Greyhound, incluso puede alcanzar su máxima velocidad en apenas unas cuantas zancadas.

Aunque hoy son populares como animales de compañía, varias de estas razas conservan un fuerte instinto de persecución y requieren actividad física frecuente para mantenerse saludables y equilibradas. Lamentablemente, muchos son usados para competencias y cuando dejan de dar resultados, son abandonados.