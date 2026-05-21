Un perro rastreó y salvó a más de 100 koalas en medio de incendios

Por medio de las redes sociales se dio a conocer la trayectoria de Bear, un canino que prestó sus servicios al Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés).

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La organización hizo oficial el retiro del animal mediante sus canales institucionales, destacando su impacto en las tareas de preservación de la fauna silvestre en Oceanía.

“Durante la década pasada, Bear ha ayudado a cambiar la forma en que protegemos a los koalas en Australia. Trabajando junto a equipos de conservación, ayudó a localizar a estos animales en terrenos de difícil acceso y en áreas afectadas por los incendios forestales”, detalló la entidad en su comunicado.

Las estadísticas oficiales de la organización señalan que, durante los incendios forestales del denominado ‘Verano Negro’, Bear ayudó a localizar a más de 100 koalas que requerían rescate y atención veterinaria inmediata.

El organismo añadió que el proceso actual se enfoca en la transición operativa: “El balón se está pasando a la próxima generación de perros de detección de conservación, que continúan el trabajo de proteger a los koalas y sus hábitats”.

Convocatoria para la nueva generación de perros rescatistas

Ante el retiro del ejemplar, IFAW, en alianza con las organizaciones Innovation for Conservation y Detection Dogs for Conservation, abrió un proceso de selección para integrar a un nuevo canino a las jornadas de campo. La búsqueda se orienta específicamente hacia animales que se encuentren en refugios o centros de adopción.

“Estamos buscando un perro rescatado con disposición para el juego, que se relacione de forma adecuada con humanos y otros caninos, y que cuente con la energía requerida para desenvolverse en el terreno”, precisó el fondo de bienestar animal.

Las funciones del nuevo integrante consistirán en guiar los esfuerzos de rescate en la naturaleza, rastrear poblaciones de marsupiales y asegurar el monitoreo de los entornos naturales amenazados por el cambio climático y la pérdida de bosque.

La institución enfatizó que esta iniciativa forma parte de una estrategia a largo plazo para renovar el equipo de héroes caninos y mantener la presencia de personal capacitado en las zonas de reserva del país australiano.

Los detalles técnicos del perfil requerido y los canales de postulación se encuentran disponibles en los portales oficiales de las organizaciones ambientales aliadas.