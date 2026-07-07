¿Cómo un perro logró entrar al estadio durante el partido de Argentina? Esta es la historia

La victoria de Argentina sobre Cabo Verde en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Aunque el resultado del partido llenó titulares y miles de aficionados terminaron hablando de un invitado muy especial que apareció dentro del estadio.

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Se trata de Brodie, un perro de raza goldendoodle que llamó la atención por estar presente en uno de los partidos más importantes de una de las fases finales del Mundial 2026.

Las imágenes del perro recorriendo los distintos espacios del estadio despertaron una pregunta entre los fanáticos e internautas: ¿Cómo logró ingresar a un partido de la Copa Mundial?

A diferencia de lo que muchos imaginaron, Brodie no entró por accidente ni burló los controles de seguridad. Su presencia estaba completamente autorizada y hacía parte de una actividad organizada por uno de los patrocinadores oficiales del torneo.

Partido Argentina Vs. Cabo Verde Foto: Getty Images

Brodie tiene siete años y es una de las mascotas más populares de internet. Su historia comenzó en el año 2020, cuando su dueño, Cliff, empezó a compartir videos del perro en TikTok.

Gracias a su personalidad, expresiones y llamativo pelaje, el goldendoodle conquistó millones de seguidores y se convirtió en uno de los llamados “dogfluencers”, creadores de contenido especializados en publicaciones protagonizadas por mascotas.

Su creciente popularidad despertó el interés de diferentes marcas, entre ellas Hyundai, compañía automotriz que patrocina la Copa Mundial 2026.

La prensa argentina registró el agónico triunfo de su selección, contra Cabo Verde, en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Para el partido entre Argentina y Cabo Verde, la empresa extendió una invitación oficial para que Brodie asistiera al encuentro.

Además de gestionar los permisos correspondientes, también coordinó los protocolos necesarios para garantizar que la mascota permaneciera en el estadio de forma segura y controlada.

Luego de la experiencia, Cliff compartió su emoción en una publicación de OHMYDOG!, donde describió a Brodie como un compañero “amoroso, feliz y todo un galán”.

“¿Quién dijo que el partido solo era para humanos? Ayer conocimos a Brodie, @brodiethatdood, el doodle que conquistó millones de corazones en redes y que vivió la victoria de Argentina desde la cancha”, se lee en el post inicialmente.

También aseguró que uno de los momentos más especiales fue el cariño recibido por parte de los hinchas argentinos, quienes no dudaron en acercarse para saludar al popular perro y tomarse fotos junto a él antes y después del partido.

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En el post, los internautas tuvieron diferentes reacciones de amor y odio por el hecho de que estuviera en el estadio: “Totalmente innecesario llevar un perro a un partido de fútbol”; “jaja, me muero de amor”; “lo más lindo de la cancha”; “es hermoso compartir con nuestros perrhijos, pero siempre hay que preguntarse si realmente disfruta”; “pobre Brodie, no lo respetan como animal”, son algunos de los comentarios.