Perro que fue víctima de maltrato y abandono ahora salva vidas tras el terremoto en Venezuela: esta es la historia de Tsunami

La historia de Tsunami demuestra que una segunda oportunidad puede cambiarlo todo. Este perro, que alguna vez fue víctima de maltrato y abandono, hoy en día es reconocido como un héroe de cuatro patas gracias a su participación en labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que afectó varias zonas de Venezuela.

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Su caso ha llamado la atención y despertado la curiosidad de miles de personas luego de que se conociera que el animal forma parte de los equipos que trabajan para encontrar personas que hayan sobrevivido a la emergencia.

Lo que hace aún más especial su historia es que, antes de convertirse en rescatista, Tsunami enfrentó condiciones difíciles que pusieron en riesgo su bienestar y su vida.

Según contó Jorge Beens, fundador y director del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención de Desastres (K-Sar Ecid), el perro fue rescatado tiempo atrás de una situación de maltrato.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos que sacudieron el día anterior en Caracas, Venezuela, jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Luego de recibir cuidados, atención veterinaria y un proceso de recuperación, comenzó un entrenamiento especializado que le permitió desarrollar habilidades para las operaciones de búsqueda y rescate.

Con el paso del tiempo, este perro demostró capacidades sobresalientes para detectar personas y trabajar en escenarios complejos.

Ahora, en medio de la emergencia provocada por el terremoto, Tsunami apoya las labores de los organismos de rescate, ya que su agudo sentido del olfato y el entrenamiento que recibió le permiten inspeccionar áreas de difícil acceso donde podrían encontrarse personas atrapadas entre los escombros.

La participación de perros especializados en este tipo de operaciones es fundamental durante los desastres naturales. Gracias a sus capacidades, pueden detectar rastros humanos en lugares donde los equipos tecnológicos o las búsquedas manuales tienen mayor dificultad.

Por esta razón, estos perros son considerados aliados indispensables para los rescatistas.

La historia de Tsunami también ha permitido reflexionar sobre la importancia de la adopción y la recuperación de animales víctimas de abuso.

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Lo que alguna vez fue un perro vulnerable y necesitado de ayuda, hoy se ha convertido en un ejemplo del impacto positivo que pueden tener el cuidado, la paciencia y el compromiso de quienes trabajan por el bienestar animal.

En redes sociales, muchos internautas compartieron comentarios llenos de admiración por la labor del animal: “Larga vida para Tsunami, los perros salvan vidas en estos momentos tan duros”; “Para los que rechazan a los perros, vean lo que hacen por los humanos sin egoísmo”; “Qué bendición son estos animalitos, Dios mío… que exista más amor y más conciencia para amarlos y cuidarlos, porque en estas situaciones donde no podemos llegar nosotros, llegan ellos para salvarnos”, fueron algunos de los mensajes publicados por los usuarios.