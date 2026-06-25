Tras el doblete sísmico presentado en Venezuela (7.2 y 7.5 en la escala de Richter), centenares de familias están en luto por la partida inesperada de sus seres queridos. Sin embargo, no hay cálculo exacto de las personas que en este instante se encuentran desaparecidas y, por ende, la cifra oficial de muertos reportada desde Venezuela no es definitiva.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela. Esta cifra, que dista enormemente del más reciente reporte oficial, se da tras un cálculo hecho por la entidad norteamericana, que muestra las siguientes posibilidades:

8 % (100 a 1.000 fallecidos) , que es la más cercana a la cifra actual.

, que es la más cercana a la cifra actual. 33 % (1.000 a 10.000 fallecidos).

41 % (10.000 a 100.000 fallecidos) , que es la cifra a la que apunta el USGS.

, que es la cifra a la que apunta el USGS. 17 % (más de 100.000 fallecidos).

Estas son las cifras del USGS sobre la proyección de fallecidos y pérdidas materiales tras el doblete sísmico del miércoles. Foto: USGS

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. Cifra que aumentó considerablemente respecto al primer reporte del día miércoles, cuando había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

Una de las historias desgarradoras que se escribieron tras este desastre natural se dio en Catia la Mar, a tan solo 40 minutos de Caracas, donde vecinos escuchan desde hace horas a una niña atrapada con vida.

“Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar. Aquí hay una niña que está atrapada desde anoche; si vienen, la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora”, dijo desesperado a la AFP Dani Rizo, residente de 48 años del barrio Playa Grande.

Jean Alexander Capote, de 48 años, perdió a su suegra y busca a su hija desaparecida. “Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo. Lo que sucedió es fuerte, queremos una ayuda pronto”.

En la escena donde la agencia de noticias habló con Capote queda ubicado un edificio de 15 pisos, que se ve en claro deterioro tras el movimiento telúrico. Esto es un reflejo de la debilitada infraestructura en el municipio.

Según proyecciones de la USGS, se estima que hubo más de 100.000 millones de dólares de pérdida. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron en algunas zonas de nuestro país, donde sonaron algunas alarmas, constató la AFP. Según Delcy Rodríguez, también hubo 30 réplicas.

“No hay luz, no hay internet, tenemos muchas dificultades para comunicarnos. Le pedimos a nuestras autoridades que, por favor, acepten la ayuda que están ofreciendo los organismos internacionales”, dijo a la AFP Leonardo Hernández, otro vecino de Catia La Mar.

*Con información de AFP.