María Fernanda Cabal reaccionó a fuerte terremoto que golpeó a Venezuela y envió sentido mensaje: “Nos duele”

Venezuela vivió momentos de gran tensión luego de que dos fuertes sismos se registraran con pocos segundos de diferencia, provocando preocupación entre la población y generando una situación de emergencia en distintas zonas del país.

🔴 Terremoto en Venezuela EN VIVO | Servicio Geológico de los Estados Unidos calcula escenarios de víctimas fatales entre 10.000 y 100.000

El primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,2 y se produjo hacia las 6:00 de la tarde, hora local de Caracas. Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se ubicó a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del territorio venezolano.

Menos de un minuto después, un segundo terremoto sacudió la misma región con una magnitud aún mayor, de 7,5. El fenómeno ocurrió a pocos kilómetros del primer epicentro y fue catalogado por el USGS como el sismo más fuerte registrado en Venezuela desde el año 1900.

La seguidilla de movimientos sísmicos generó alarma entre los habitantes, mientras las autoridades y organismos de emergencia avanzan con las labores de evaluación para determinar el alcance de los daños y las posibles afectaciones causadas por los temblores en diferentes sectores del país.

Una de las que se pronunció al respecto fue María Fernanda Cabal, excongresista de Colombia, quien quiso enviar un mensaje a la población venezolana en medio de la crisis y el dolor que abundaba entre los habitantes.

La política no dudó en expresar su sentido pésame con quienes perdieron a sus familiares, además de los daños materiales que sufrieron. Allí envió fortaleza y aseguró que los colombianos estaban con ellos.

“Nos duele profundamente lo que está pasando en Venezuela con los dos terremotos ocurridos el día de ayer que dejan por ahora 164 personas fallecidas y miles de desaparecidos”, escribió en un post de su cuenta de X, donde sumó varias reacciones.

“Dios los bendiga y dé fortaleza para salir de este difícil momento. Estamos con ustedes”, agregó en el mensaje.

Nos duele profundamente lo que está pasando en Venezuela con los dos terremotos ocurridos el día de ayer que dejan por ahora 164 personas fallecidas y miles de desaparecidos.



Dios los bendiga y dé fortaleza para salir de este difícil momento. Estamos con ustedes. pic.twitter.com/Car9G9WgJY — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 25, 2026

Por el momento habrá que esperar a los reportes oficiales de las autoridades de Venezuela, las cuales llevan control de los desaparecidos, heridos y afectados.