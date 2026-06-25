La impresionante predicción de vidente venezolana sobre el terremoto del 24 de junio en Venezuela: “Debemos estar prevenidos”

En redes sociales han circulado impactantes imágenes de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela durante la tarde del jueves 24 de junio. El primero alcanzó una magnitud de 7.2 y el segundo de 7.5, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En medio de la ola de reacciones que han provocado estos movimientos telúricos en el vecino país, también se ha viralizado un video de una reconocida vidente venezolana llamada Nancy Salcedo Deivis, quien exactamente seis días antes de la tragedia realizó una serie de predicciones que hoy han llamado la atención de cientos de internautas.

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De acuerdo con el video difundido en las plataformas digitales y en diferentes medios locales e internacionales, Salcedo hacía referencia a una entrevista que concedió y en la que, según sus declaraciones, había lanzado una alerta sobre la posibilidad de que se presentara un movimiento telúrico en Caracas.

Sin embargo, lo que más ha causado impacto es que, como parte de sus predicciones, la mujer habría mencionado justamente el 24 de junio como una fecha en la que los venezolanos deberían estar más atentos que nunca ante cualquier situación inesperada.

“Hace poco tuve una entrevista en la que hablé sobre tantas revelaciones que he tenido. Para este 24 de junio debemos estar prevenidos ya que puede ocurrir un temblor en Caracas”, escribió la vidente a través de su cuenta de Facebook.

La publicación, realizada el pasado 18 de junio, le ha dado la vuelta al mundo y ha generado gran impresión entre los internautas, pues según la vidente, había recibido diversas revelaciones relacionadas con acontecimientos futuros, motivo por el que decidió hacer un llamando a la ciudadanía para estar atentos.

De acuerdo información compartida por los medios chilenos El Morrocotudo y El Observatodo, durante la entrevista la vidente rememoró una visión que tuvo en 2004, en la que se veía sobre unas torres mientras ocurría un terremoto.

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Según sus declaraciones, meses después de haber tenido esta visión, se produjo el incendio de las Torres de Parque Central, uno de los siniestros más recordados de Venezuela.

De hecho, su popularidad se debe a que varias de sus predicciones han terminado cumpliéndose con el paso del tiempo, tanto en escenarios nacionales como internacionales Por eso, aunque este tipo de advertencias carecen de respaldo científico, el mensaje de alerta que publicó días antes de los movimientos telúricos registrados en Venezuela ha generado revuelo en las redes sociales.