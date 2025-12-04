Suscribirse

Gente

Vidente colombiano vaticinó importante fallecimiento y generó alerta: “Una situación armada”

El joven colombiano expuso detalles de su más reciente visión.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 1:04 a. m.
Uriel Vásquez Gualteros generó pánico con su reciente video.
Uriel Vásquez Gualteros generó pánico con su reciente video | Foto: Captura TikTok @uriel_revelaciones799 - Getty Images / Montaje: Semana

Por medio de su cuenta de TikTok, el creador de contenido y vidente Uriel Vásquez Gualtero se pronunció nuevamente y dio una advertencia que generó temor en algunos de sus seguidores más fieles.

El hombre que reside en la ciudad de Ibagué alertó de un preocupante hecho que podría ocurrir en los próximos días y que comprometería la vida de una o más personas.

El vidente colombiano causó pánico al revelar situación que se viviría en México.
Vidente colombiano. | Foto: Foto 1: Instagram @uriel__revelaciones799 - Foto 2: Captura TikTok @uriel__revelaciones799

“Este video lo estoy realizando el día de hoy, 4 de diciembre del año 2025, siendo las 12:30 del medio día aquí en Colombia. Es una revelación y algo que me mostraron en el plano espiritual, que se los comparto a todos ustedes, siempre con mucho respeto”, mencionó frente a su comunidad virtual.

Posteriormente, dio algunos detalles de las imágenes que logró observar por medio de su comunicación con los seres de luz y reveló que la gravedad de los hechos podría llegar terminar con la vida de una importante figura en Asia.

Contexto: Mhoni Vidente pronosticó el final del 2025 para varios países; esto dijo sobre Colombia

“Me mostraban un tipo de incursión, como de un operativo, donde iban detrás de un objetivo, donde una persona o varias personas se pueden llegar a ver afectadas y me hablaban de la partida física de alguien importante y que va para medio oriente”, anunció.

El hombre explicó que, según las revelaciones que recibió, se avecinaba un operativo de carácter armado dirigido a capturar a una persona influyente. Señaló que se trataba de alguien con poder, con capacidad de impactar en otros, y que las visiones le indicaban que este hecho se presentaría específicamente en contra de ese individuo.

@uriel_revelaciones799

revelación espiritual impactante incursión y fallecimiento de un líder en oriente medio #paranormalactivity #paranormales #paranormal #predicciones #profecias

♬ sonido original - Uriel Vasquez Gualtero

“Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones siempre con mucho respeto en todo momento y en esta ocasión me hablaban de un operativo, de una situación armada donde logran llegar tras una persona con importancia, con poder, una persona que influye en los demás y que se iba a llegar a presentar esta situación en contra de este personaje”, afirmó.

El vidente explicó que, en sus visiones, observaba a varias personas movilizadas en un amplio operativo, como si se prepararan para enfrentar un escenario delicado. También percibía señales de luto y un ambiente cargado de tensión y tristeza.

Contexto: Vidente vaticinó la muerte de importante político de Estados Unidos: “Vinculado al Gobierno”

Según dijo, estos mensajes aparecían en el plano espiritual y le indicaban que ese hecho impactaría a países de la región del Cercano Oriente, convirtiéndose en un acontecimiento que tendría la atención internacional.

“Me mostraban varias personas desplegadas y me mostraban cierto luto también (...) Son aspectos que en ocasiones me hablan, me muestran en el plano espiritual y me hablan que esta situación venía para los países de Medio Oriente que va a ser noticia”, finalizó.

