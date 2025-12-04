Vidente colombiano vaticinó importante fallecimiento y generó alerta: “Una situación armada”

Por medio de su cuenta de TikTok, el creador de contenido y vidente Uriel Vásquez Gualtero se pronunció nuevamente y dio una advertencia que generó temor en algunos de sus seguidores más fieles.

El hombre que reside en la ciudad de Ibagué alertó de un preocupante hecho que podría ocurrir en los próximos días y que comprometería la vida de una o más personas.

Vidente colombiano. | Foto: Foto 1: Instagram @uriel__revelaciones799 - Foto 2: Captura TikTok @uriel__revelaciones799

“Este video lo estoy realizando el día de hoy, 4 de diciembre del año 2025, siendo las 12:30 del medio día aquí en Colombia. Es una revelación y algo que me mostraron en el plano espiritual, que se los comparto a todos ustedes, siempre con mucho respeto”, mencionó frente a su comunidad virtual.

Posteriormente, dio algunos detalles de las imágenes que logró observar por medio de su comunicación con los seres de luz y reveló que la gravedad de los hechos podría llegar terminar con la vida de una importante figura en Asia.

“Me mostraban un tipo de incursión, como de un operativo, donde iban detrás de un objetivo, donde una persona o varias personas se pueden llegar a ver afectadas y me hablaban de la partida física de alguien importante y que va para medio oriente”, anunció.

El hombre explicó que, según las revelaciones que recibió, se avecinaba un operativo de carácter armado dirigido a capturar a una persona influyente. Señaló que se trataba de alguien con poder, con capacidad de impactar en otros, y que las visiones le indicaban que este hecho se presentaría específicamente en contra de ese individuo.

“Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones siempre con mucho respeto en todo momento y en esta ocasión me hablaban de un operativo, de una situación armada donde logran llegar tras una persona con importancia, con poder, una persona que influye en los demás y que se iba a llegar a presentar esta situación en contra de este personaje”, afirmó.

El vidente explicó que, en sus visiones, observaba a varias personas movilizadas en un amplio operativo, como si se prepararan para enfrentar un escenario delicado. También percibía señales de luto y un ambiente cargado de tensión y tristeza.

Según dijo, estos mensajes aparecían en el plano espiritual y le indicaban que ese hecho impactaría a países de la región del Cercano Oriente, convirtiéndose en un acontecimiento que tendría la atención internacional.