Mhoni Vidente pronosticó el final del 2025 para varios países; esto dijo sobre Colombia

La pitonisa reveló algunos de los cambios más importantes en algunas naciones.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 3:42 a. m.
Mhoni Vidente habló del importante cambio que habría en Colombia en los últimos del 2025.
La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a ser tendencia por medio de las redes sociales luego de haber sido invitada a un programa de televisión en el que compartió algunas de sus predicciones con respecto a lo que sucederá en distintos países de América Latina durante el cierre del 2025.

Frente a las cámaras, la pitonisa aseguró que las cartas anuncian cambios trascendentales, transformaciones políticas y un giro hacia la estabilidad en varias naciones del territorio.

Mhoni Vidente habló sobre el cierre de 2025.
De acuerdo con su interpretación de las cartas, los últimos días del año estarán marcados por movimientos energéticos que favorecerán la reconciliación, la toma de decisiones decisivas y la apertura de caminos hacia el crecimiento económico y social.

Uno de los primeros países de los que habló fue Honduras y afirmó que el panorama político daría un giro determinante antes de que finalice el año.

“Definitivamente, la carta del as de oros y la carta del mundo nos dice que vienen noticias positivas a nivel mundial. Una de ellas va a ser en Honduras, un cambio de régimen y nuevos gobernantes que les van a ayudar a crecer”, manifestó.

Posteriormente, la astróloga habló sobre Chile, país en el que visualiza una modificación en el panorama del gobierno, pues según sus palabras, se acerca la llegada de un nuevo líder con ideas frescas y una visión de desarrollo distinta.

“En el país de Chile también se ve que va a haber otro gobernante hombre, un gobernante hombre con nuevas dinámicas y nuevas posibilidades de crecer económicamente”, indicó.

Una de las predicciones que más llamó la atención tiene que ver con Venezuela y Colombia. Para estos países, la pitonisa asegura que los próximos días traerán acercamientos importantes entre sus gobiernos y que los esfuerzos de reconciliación se verán reflejados en acuerdos concretos.

“La carta del as de oros y la carta del mundo nos dice que va a haber tratados de paz en Venezuela y en Colombia”. Con esta afirmación, la astróloga alerta sobre un ambiente de diálogo que podría marcar un antes y un después en la relación entre ambas naciones.

En cuanto a México, Mhoni Vidente sostuvo que el país entrará en una fase de calma en el final del 2025 y aunque puede haber cambios climáticos, la energía en general sería buena.

“En cuanto a México, vamos a pasar un tiempo más tranquilo. Las cartas nos dicen que la buena suerte, la estabilidad, buenas sorpresas, una temporal de frío un poco más agresivo, porque se nos va a adelantar el cambio de clima, se va a adelantar el invierno”, finalizó.

