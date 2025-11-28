Mhoni Vidente: el ritual para ganar la lotería y tener prosperidad en diciembre

Actualmente, Mhoni Vidente es considerada como una de las astrólogas con mayor reconocimiento y popularidad en redes sociales, pues suele ser bastante activa en algunas plataformas y se comunica de manera constante con su comunidad de seguidores.

Por medio de su canal de YouTube, la pitonisa dio el paso a paso del ritual que atraería la prosperidad para el mes de diciembre del 2025.

“Este es el ritual que estabas esperando. Es para el día 1 de diciembre, para sacarte el premio mayor del 25 de diciembre, para sacarte los premios de la posada, para traer un dinerito extra, para que te den más aguinaldo, para que te den un bono, para que tengas suerte, abundancia, estabilidad y crecimiento”, dijo frente a las cámaras.

Materiales para el ritual:

Una veladora blanca o un sirio blanco

Un plato forrado de papel aluminio

Un frasco lleno de agua

Una copa de cristal

Tequila, ron o mezcal

Incienso de sándalo

Cerillos de madera

Tres limones verdes

Cinco monedas de la misma denominación

Este es el paso a paso para el ritual de abundancia de Mhoni Vidente

El ritual inicia con los tres limones verdes. Mhoni indica que se les debe marcar una cruz con la uña y agregar un poco del perfume personal. Después, deben pasarse por todo el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo que se alejen las malas energías y visualizando la llegada de riqueza, premios y estabilidad económica.

Según la astróloga, estos limones deben colocarse en un frasco con agua, donde “tienen que subir”. Si se hunden, asegura que no hay problema, basta con cambiar el agua todos los días hasta que floten.

Mhoni Vidente, famosa astróloga. | Foto: YouTube Mhoni Vidente - Reporte H

Para el siguiente paso es necesario utilizar la veladora blanca. A esta se le aplican los perfumes elegidos y se coloca sobre el plato forrado en aluminio. A su alrededor se espolvorea canela en polvo y se distribuyen cinco monedas. Luego, se llena una copa con tequila, ron o mezcal para atraer la riqueza y pedir la ayuda de “las ánimas del purgatorio”.

Una vez encendido el incienso de sándalo, este se utiliza para prender la veladora. Con ambas manos, se le debe pedir al arcángel Uriel por riqueza, salud, unión y amor, además de visualizar el dinero o premio deseado. La veladora debe permanecer encendida hasta consumirse por completo, y cada día se debe encender un nuevo incienso mientras siga prendida.