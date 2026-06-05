Mhoni Vidente hizo predicción sobre el Mundial 2026: reveló quién ganaría y advirtió sobre sucesos

El Mundial 2026 cada vez está más cerca, contagiando a millones de personas con el ambiente y la euforia que se vive por esta celebración deportiva que reúne a los grandes de la industria.

Mundial 2026 | El simulador con el que usted puede jugar y atinar hasta que haya campeón

En medio de la larga espera, muchos fanáticos están con expectativas muy grandes de saber qué ocurrirá en los enfrentamientos dentro de la cancha, revelando los nombres de quienes se lucirían.

Ante la incertidumbre, Mhoni Vidente se lanzó a hablar sobre el tema en un video de su canal oficial de YouTube, mencionando a quiénes veía como posibles ganadores. Aunque no se centró en un solo equipo, sí dio luz verde a tres que sonaban como favoritos.

“De los candidatos que yo veo para que puedan ganar el Mundial, son España, Portugal o Francia, aunque al último dejaría a Argentina; pero se visualiza que dos europeos llegarán a la final el 19 de julio de 2026”, reveló al respecto.

De igual manera, aprovechó para advertir sobre supuestos sucesos que podrían ocurrir en México y Estados Unidos en medio de las jornadas deportivas que se desarrollarían en varios estadios.

“Seguirán los sismos. Un día en que vaya a jugar México, temblará, pero no será más que un susto. No durante el partido, sino antes, en el mes de junio. No será nada grave; será de 6,1 o 6,4, con epicentro cerca de Guerrero u Oaxaca”, comentó.

“Se visualizan atentados en aeropuertos, consulados o, incluso, en los partidos (del Mundial). Veo uno de los atentados más importantes en Houston, Chicago (aunque no es ciudad sede del Mundial) o Miami. Así que se requerirá un refuerzo de la seguridad y de la policía, además de controles más estrictos para las personas que asistan”, agregó, al referirse a la seguridad en los lugares visitados.