Antonela Roccuzzo rompió el silencio tras la derrota de Messi en el Mundial 2026: se volvió viral

Tras el esperado partido entre Argentina y España en la final del Mundial 2026, miles de personas compartieron su tristeza ante el resultado y brindaron mensajes de apoyo a cada uno de los jugadores del equipo albiceleste que ocupó el segundo lugar con un marcador de 1-0.

Antonela Roccuzzo envió mensaje a Shakira y reaccionó a sus declaraciones sobre Messi

Una de las publicaciones que más se notaron en redes sociales fue la de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Ella compartió un carrusel de fotos y un mensaje emotivo, expresando su orgullo por el capitán del equipo argentino.

“Siempre vas a ser el mejor, Leo Messi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, escribió.

También destacó el esfuerzo que el deportista ha puesto en cada etapa de su carrera y el cariño que sigue recibiendo de sus fans, no solo en la selección, sino también a nivel internacional.

“Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”, añadió.

Antonela Roccuzzo sorprendió con romántico mensaje en el cumpleaños de Messi; publicó fotos inéditas

Finalmente, habló sobre la felicidad y alegría que siente al verlo nuevamente en la final del evento de fútbol más importante y de ser parte del proceso que lo hizo uno de los jugadores más queridos de la actualidad.

“Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”, anotó.

Antonela recibió halagos por parte de los seguidores de Messi

Como era de esperarse, la mujer se volvió viral en cuestión de minutos y recibió miles de respuestas en la sección de comentarios de su publicación, la cual suma más de 6,2 millones de likes.

Antonela Rocuzzo estuvo junto al astro Lionel Messi en la más reciente gala de los premios The Best. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Qué mujer. Qué bonita familia, gracias por tanto”; “Te amamos, Antonela. También sos un ejemplo”; “No nos cabe duda de que en el detrás de escena fuiste el sostén. No habría capitán para todos sin un mujerón y una compañera que se sacrifique tanto”; “Ya ha marcado un antes y un después el amor por el fútbol de Messi y su trayectoria. Siempre será el mejor” y “Un héroe irrepetible. Una inspiración para generaciones” son algunas de las palabras que se leen.