Antonela Roccuzzo sorprendió con romántico mensaje en el cumpleaños de Messi; publicó fotos inéditas

Antonela Roccuzzo volvió a llamar la atención de millones de personas en redes sociales, pues con una publicación llena de recuerdos familiares, celebró el cumpleaños de Lionel Messi.

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La empresaria e influencer argentina aprovechó la fecha especial para dedicarle unas palabras al futbolista y acompañarlas con una serie de fotografías inéditas que dejaron ver momentos íntimos de la pareja y de la vida que han construido juntos durante los años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 40 millones de seguidores, Antonela compartió un carrusel de imágenes que rápidamente acumuló millones de reacciones y miles de comentarios de fanáticos de distintas partes del mundo.

Antonela Roccuzzo celebró el cumpleaños de Lionel Messi. Foto: NurPhoto via Getty Images

En la publicación, además de mostrar escenas familiares y románticas, dejó un mensaje que conmovió a quienes siguen de cerca su historia:

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió.

El mensaje estuvo dedicado al futbolista argentino, quien cumplió a los 39 años rodeado del afecto de su familia y atravesando una etapa activa tanto a nivel profesional como personal.

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Las fotografías elegidas por Antonela no estuvieron enfocadas en logros deportivos ni momentos públicos, sino en escenas mucho más personales. Entre las imágenes aparecieron retratos familiares junto a sus hijos, momentos de complicidad en pareja y recuerdos que reflejan la cercanía que mantienen fuera de las canchas.

En las fotografías también quedó retratada la evolución de una relación que para muchos seguidores se ha convertido en una de las más estables y comentadas del mundo del espectáculo y el deporte, ya que Antonela y Messi se conocen desde la infancia y con el paso de los años consolidaron una historia que terminó convirtiéndose en una familia.

Este cumpleaños llega en un momento importante para la carrera del capitán argentino. Messi continúa siendo una de las principales figuras de la selección y actualmente está jugando en el Mundial de 2026. Mientras tanto, el jugador sigue combinando sus compromisos deportivos con el tiempo junto a su familia.