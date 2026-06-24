Reconocida actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que volvió con su ex tras 22 años de divorcio: “Soy una cobarde para sufrir”

El elenco de la primera temporada de Pasión de Gavilanes dejó una huella imborrable en la memoria de los colombianos. En esta icónica producción, uno de los personajes más recordados es Eva Rodríguez, la fiel, noble y entregada ama de llaves de la Hacienda Elizondo.

Este entrañable personaje fue interpretado por la reconocida actriz colombiana Gloria Gómez, una de las figuras más admiradas y queridas de la televisión nacional, que durante su trayectoria también ha participado en otros famosos proyectos como Don Chinche y El último matrimonio feliz.

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Tras un largo tiempo alejada de las cámaras, la actriz reapareció a sus 72 años en el pódcast Las Menopáusicas, espacio en el que sorprendió al revelar aspectos poco conocidos de su vida personal.

Durante la conversación, Gloria Gómez habló con total sinceridad sobre su historia sentimental, recordando el matrimonio que mantuvo durante 16 años y el proceso que vivió tras su divorcio. “Lo que pasó es que había un momento de frialdad y yo me sentía como la mesa del comedor. Y decidimos que chao y después de veintipico de años, don Alberto, que vivió muchos años en Cuba y en México... un día me llamó y me dijo ‘voy a volver a Colombia porque aquí esta como complicado’”, recordó.

Debido a su decisión de regresar al país, Gómez le ofreció hospitalidad en su vivienda, argumentando que era “la casa de tu hija”. Según sus declaraciones, pese a su separación, siempre estuvo en contacto con su exesposo y supo que durante su estadía en Cuba se casó con una cubana.

Sin embargo, el hombre volvió a divorciarse tras viajar a México. Lejos de guardar rencores o amarguras por el pasado familiar, Gloria señaló que decidió abrirle las puertas de su casa y, con el paso del tiempo, se han convertido en fieles compañeros de vida en su etapa de adultez.

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“De compañeros, de amigos, un matrimonio de gente adulta y me parece que fue una buena decisión, nos acompañamos, nos ayudamos él está pendiente de mí, yo de él; lo consiento, él me consiente y mi hija está muy contenta y dice ‘los dos no están solos’”, comentó la actriz.

Desde el momento de su ruptura, Gloria Gómez afirmó que siempre tuvo claro que nunca sería la mujer “amargada” por la situación que vivió en su vida amorosa,, ya que se describió como una persona “cobarde para sufrir”.

“Sufrí tanto cuando nos separamos, lloré mucho... En ese sentido soy una cobarde para el dolor”, dijo.