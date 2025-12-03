Reconocido actor de ‘Pasión de Gavilanes’ tomó drástica decisión y salió de Colombia por fuertes deudas con bancos: “No tengo nada”

Andrés Felipe Martínez se ubicó como uno de los grandes rostros de la televisión nacional, participando en producciones de gran magnitud como Pasión de Gavilanes y Padres e Hijos. El artista marcó huella con su talento, dándole vida a personajes que aún recuerdan los televidentes.

Pese al recorrido que hizo en el medio del entretenimiento, el famoso enfrentó una compleja y dura situación, la cual lo llevó a tomar decisiones significativas que le dieron un giro a su realidad.

Andrés Martínez habló en Se dice de mí, de Caracol Televisión, y se sinceró sobre los momentos complicados que ha lidiado con el tiempo, tomando el camino de salir de Colombia para arrancar de cero en Estados Unidos y hallar oportunidades. En el formato comentó acerca de los problemas económicos y los cambios personales que enfrentó, buscando soluciones para su futuro.

Según comentó ante cámaras, uno de los puntos que lo impulsó a viajar fuera del país fue su divorcio y la crisis de dinero que estaba viviendo, al punto de endeudarse muy fuerte con los bancos de Colombia. Al no tener opción, se dejó llevar por sus ideas y se reinició internamente con otros escenarios.

Andrés Martínez mencionó que llegar a Estados Unidos se salió de cualquier expectativa que tenía, pues el escenario era duro y los primeros meses se tornaron difíciles de llevar. Los trabajos eran tediosos y crudos, por lo que la idea de que era fácil salir adelante no fue muy evidente.

“Cuando yo llegué, me dijeron que conseguir trabajo era fácil, pero no fue así. A mí me tocó muy duro. Tenía que levantar cajas de hasta 100 libras para enviarlas a Colombia y Venezuela”, mencionó.

“Yo me vine a los Estados Unidos porque estaba quebrado. A dos bancos les debo, mejor dicho, esta vida y la otra. Antes de la pandemia hice unos préstamos, luego llegó la pandemia y durante ese tiempo solo hice un papel en cine, en ‘Un rabón con corazón’. Todavía me llegan cartas. Yo les digo: ‘No tengo plata, no tengo nada’”, indicó.

Por su parte, en el mismo espacio, Pablo Martínez, hijo del actor, comentó que la situación de su progenitor no era sencilla, ya que tenía muchas responsabilidades que lo agobiaban y pesaban fuerte. Esto dejó en evidencia el panorama económico de muchos artistas, quienes lidian con problemas causados por la baja laboral y los cambios en los medios.

“Tiene una casa que sostener. Yo salí del gallinero, pero él sigue teniendo un hijo pequeño y muchas responsabilidades. A veces el trabajo no alcanza”, comentó.