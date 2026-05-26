Reapareció Francisco Bolívar tras preocupante situación; producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ envió mensaje: “Estamos contigo”

La nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso, una de las producciones más recordadas y exitosas de Telemundo, continúa generando expectativa entre los seguidores de la saga, especialmente ahora que las grabaciones avanzan en Colombia. No obstante, en esta ocasión la conversación tomó un rumbo diferente, pues la atención se centró en la sorpresiva ausencia de Francisco Bolívar, quien durante años interpretó al emblemático personaje de Jota.

Él es Francisco Bolívar, actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que causa preocupación; es sobrino de Gustavo Bolívar

La inquietud entre los fanáticos creció después de que Fabián Ríos compartiera un emotivo mensaje en redes sociales en el que pidió respeto y respaldo para su compañero. La publicación apareció el miércoles 20 de mayo de 2026 en la cuenta oficial de Facebook del actor, en la que reúne millones de seguidores y suele compartir detalles relacionados con su carrera y proyectos.

Aunque Fabián Ríos evitó profundizar en las razones que llevaron a Francisco Bolívar a alejarse temporalmente de las grabaciones, dejó en evidencia la cercanía y el afecto que conserva hacia él, mensaje que provocó numerosas reacciones entre seguidores de la producción.

Posteriormente, Carlos Ochoa entregó una versión distinta sobre lo ocurrido. Según explicó el reconocido analista de televisión, la salida del actor estaría relacionada con decisiones creativas tomadas por la producción, pues consideraron que el personaje ya no transmitía la misma esencia que logró conectar con el público en temporadas anteriores.

De acuerdo con lo comentado por el periodista, la interpretación no habría alcanzado las expectativas planteadas para esta nueva entrega, motivo por el cual se tomó la decisión de reemplazar al actor y entregar el papel a otro integrante del elenco. La situación generó debate entre seguidores de la serie, muchos de los cuales expresaron nostalgia por la posible despedida de uno de los personajes más recordados de la historia.

A pesar de que se especuló sobre los motivos que llevaron al famoso a entrar en dicha situación, las miradas se posaron en un reciente post que realizó en su cuenta de Instagram.

Francisco Bolívar reapareció

De acuerdo con lo que quedó registrado, el artista reapareció tras varios días ausente de su perfil de la plataforma digital.

Su retorno se dio con un recuerdo, el cual era parte de Sin senos sí hay paraíso, un proyecto audiovisual que lo marcó totalmente. El famoso no dudó en plasmar su felicidad, refiriéndose a esta etapa actoral.

“‘Lo que ha habido es una organización natural y perfecta en función de un contexto, calmémonos todxs’, dijo Jotica”, escribió en el pie de foto.

“Gracias sinceras y eternas por infinitas risas. Los amo”, agregó.

Luego de agradecer a todos los que lo apoyaron y estuvieron pendientes, la producción de la serie reaccionó, dejando un comentario especial en el que hacían referencia a su realidad.

“Te amamos mucho, Francisco Bolívar, recuerda siempre que estamos contigo”, escribieron, mostrándole su apoyo.