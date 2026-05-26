Famosa artista expuso inesperada situación que vivió con Pablo Escobar: “Estaba petrificada”

Pablo Escobar fue un narcotraficante desató comentarios, angustia y reacciones en miles de personas, quienes lo recuerdan por su impacto en el país.

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Tras años desde que murió, varias historias y anécdotas salieron a la luz, permitiendo que las personas conocieran sobre sus decisiones y actividades, donde involucraba a celebridades internacionales.

De acuerdo con lo que quedó registrado recientemente, Lucía Méndez, famosa cantante mexicana, quiso revivir un episodio que atravesó en su carrera, relacionado directamente con Pablo Escobar. La famosa abrió su corazón y contó cómo fue cantarle al paisa sin saber que se trataba de él.

En su diálogo con Isabel Lascurain, la artista recordó cómo fue este capítulo de su vida, precisamente cuando fue contratada por el narcotraficante, sin tener idea de que era un evento que lo involucraba. Todo se dio por medio de Martha Pérez, su mamá, quien no sabía que el show era para un evento privado que organizó el colombiano.

En sus declaraciones, la cantante indicó que la sorpresa fue muy grande cuando llegó a Medellín, topándose con una reunión de solo 100 personas, entre las que estaba el peligroso hombre. Al ver sus rasgos, pudo identificar algo al respecto, sin imaginarse que era el mismo Pablo Escobar el que disfrutaba de su presentación.

“Veía a un señor gordito, uno llenito, con un armario muy bonito, que si yo movía las manos, él movía las manos; cantaba y cantaba, decía: ‘Salud’ y él: ‘Salud’. O sea, todo lo que yo decía, él lo hacía”, relató en el espacio de YouTube.

El impacto lo sufrió cuando se fue a cambiar de vestuario y su mamá se acerca para revelarle que aquel hombre era el temido sujeto colombiano. Allí las sensaciones se dispararon y la dejaron inmóvil, ya que describe que el miedo fue gigante.

Lo inesperado ocurrió después del show, pues el narcotraficante quis saludarla y se acercó a ella, teniendo contacto directo.

“Estaba petrificada”, confesó, para después indicar que el paisa le dijo que ella una clase de “amor platónico”.

Lucía Méndez, al sentirse nerviosa, estuvo en compañía de su mamá, quien fue la interlocutora para que la charla se diera de manera fluida. En aquel momento solo guardó silencio y no opinó, hasta que el hombre le expresó su admiración.

“Me gusta mucho Tú o nadie, yo veo sus novelas”, recordó que le dijo.

“Acércate a Dios, Pablo”, dijo su mamá, según mencionó.

Pablo Escobar, sin pensarlo, se expresó sobre lo dicho, apuntando que la mujer había tocado fibras personales: “Es una gran mujer, muy inteligente. Todo lo que me ha dicho me ha llegado profundamente al corazón”.