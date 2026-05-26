Denuncian parqueadero ilegal debajo de un puente en Bogotá: el Distrito se pronunció

Usuarios de redes sociales denunciaron que en Bogotá estaría operando un parqueadero sin permisos debajo de un puente peatonal. La queja fue publicada por un ciudadano y posteriormente por el concejal Juan David Quintero.

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El estacionamiento ilegal está ubicado en la carrera 68 entre calles 53 y 63, en una de las puertas de ingreso al parque Simón Bolívar. En las imágenes difundidas en redes, aparecen más de 10 motocicletas aparcadas.

Además, un hombre invita a otras personas a entrar al lugar y está acompañado de carteles de “Bienvenido”. En el mismo sitio, está un bicitaller con llantas, herramientas y demás implementos para arreglar bicicletas.

La denuncia fue escuchada por la Secretaría Distrital de Movilidad, quienes rechazaron los hechos y aseguraron que próximamente harán acciones para controlar el espacio público.

“Rechazamos este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás. Con esta información, nuestro equipo de control actuará en función de sancionar a quienes no cumplan con la norma”, aseguró la Secretaría.

El concejal Juan David Quintero también se pronunció sobre la situación debajo del puente peatonal en la entrada del parque Simón Bolívar. El cabildante se ha destacado por su protección al espacio público de la ciudad.

“¡Ahora los moteros creen que el espacio público es para colocar parqueaderos improvisados! Pido urgente una intervención a este punto lleno de ¡DESCARADOS!”, indicó Quintero.

El concejal recordó que, con su proyecto, los videos y fotos podrán ser utilizados para imponer comparendos a infractores que violen el espacio público.

La iniciativa para acabar con el mal parqueo

El pasado 20 de mayo, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate la iniciativa propuesta por Juan David Quintero. El proyecto busca que los ciudadanos puedan utilizar sus teléfonos celulares para tomar fotos de los carros, motos y vehículos eléctricos mal parqueados.

Los denunciantes podrán subir las evidencias a una aplicación creada por la Secretaría para este fin. Con esto, los infractores serán multados de manera rápida y sencilla.

También se contempla que las cámaras de los centros comerciales sean utilizadas para vigilar a los mal parqueados y reportar posibles violaciones a la ley.

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El cabildante señaló que los vehículos mal estacionados son los responsables de un 54 % de los trancones en la ciudad y se refirió a esta problemática como “el mayor virus que afecta la movilidad”.

Entre enero y octubre del año pasado, se reportaron cerca de 51.000 comparendos por mal estacionamiento, según datos de la secretaría. Las localidades con mayor número de infracciones fueron Chapinero, con 8.546 sanciones, y Fontibón, con 8.114.