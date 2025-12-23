Vehículos

Parqueadero gratis para carros eléctricos en Bogotá: estos son los puntos donde puede estacionar sin pagar un peso

El beneficio para estos vehículos es por una hora y se puede hacer uso de él en cualquier momento.

Camilo Eduardo Castro Cetina

23 de diciembre de 2025, 4:04 p. m.
El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios.
El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios. Foto: Getty

Las autoridades de movilidad de Bogotá han hecho énfasis en combatir los mal parqueados, problema que ha sido identificado como uno de los mayores obstáculos para el tránsito ágil y rápido en la capital.

Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.
Los vehículos eléctricos tienen diferentes beneficios, entre ellos parqueo gratis en algunas zonas de Bogotá. Foto: 123RF

Ante esto, y como solución a la poca oferta de parqueaderos en algunas zonas de Bogotá, se diseñaron las conocidas Zonas de Parqueo Pago ZPP, las cuales permiten a los conductores estacionar en la vía, en sitios plenamente identificados que no afectan la movilidad.

En diciembre, particularmente, estas zonas han tenido alta demanda debido a los recorridos navideños que planean los capitalinos y los visitantes de la ciudad en esta temporada de fin de año.

Pese a esto, hay quienes aún no conocen cómo operan las llamadas ZPP, pues para su activación se requiere de un dispositivo móvil, una aplicación y saldo suficiente en la billetera virtual.

¿Cómo funcionan las Zonas de Parqueo Pago en Bogotá?

Para consultar la oferta completa de estacionamiento en las Zonas de Parqueo Pago y estacionar de manera ágil, la ciudadanía debe tener en cuenta los siguientes consejos:

  • Consultar la oferta en el mapa interactivo del sitio web https://zonadeparqueopago.gov.co/
  • Mantener recargada la billetera virtual en la aplicación virtual ZPP Bogotá.
  • Visualizar la señal instalada en la ZPP que contiene toda la información de tarifas y uso.
  • Realizar la reserva por la app de ZPP.

A la hora de realizar el pago, este se puede ejecutar de manera fácil, legal y confiable por cualquiera de los métodos de pago como la asistente virtual de WhatsApp +57 305 9393333 y las plataformas de recaudo electrónico Flypass y Goppas.

Horarios de las Zonas de Parqueo Pago

Las Zonas de Parqueo Pago funcionan todos los días de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.; en Modelia opera un horario especial: de domingo a jueves de 4:00 p. m. a 11:00 p. m., y los viernes y sábados de 6:00 p.m. a 1:00 a.m.

Las tarifas varían según el tipo de vehículo, la zona, el nivel de demanda y el tiempo de permanencia, y están diseñadas para promover la rotación de los vehículos que hacen uso de la ZPP.

Durante la primera hora los vehículos eléctricos estacionan gratis, después de los 60 minutos aplica la tarifa establecida:

  • Tarifa mínima: $800 por cada fracción de 10 minutos.
  • Tarifa máxima: $1.400 por cada fracción de 10 minutos.
  • Tarifa mínima: $600 por cada fracción de 10 minutos.
  • Tarifa máxima: $1.100 por cada fracción de 10 minutos.

Oferta de parqueaderos fuera de vía

Si prefiere hacer uso de los parqueaderos fuera de vía, los siguientes consejos le permitirán encontrar el lugar indicado:

  • Consultar la oferta en la página web de la Terminal el mapa interactivo https://www.terminaldetransporte.gov.co/arriendo-de-locales-y-publicidad/parqueaderos/
Zonas de Parqueo Pago en Bogotá
Zonas de Parqueo Pago en Bogotá Foto: Prensa concejal Rolando González
  • Identificar los letreros al ingreso de los parqueaderos, los cuales contienen toda la información de tarifas, uso y servicios.
  • Estacionar en la zona de preferencia o necesidad.
  • Ejecutar el pago de manera fácil, legal y confiable por cualquiera de los métodos de pago que ofrecen estos parqueaderos, efectivo, tarjeta o plataforma de recaudo electrónico Goppas, de acuerdo con la opción que brinde el parqueadero.

Los parqueaderos administrados por La Terminal de Transporte operan entre 14 y 24 horas, las tarifas están reguladas por el Decreto 041 de 2025, con valor por minuto de hasta $191 para carro y 134 para moto, las tarifas plenas (que cubren desde 2 horas y media hasta 12 horas) van entre 20.000 y 35.000 (las más bajas en el sur y las más altas en el norte).

